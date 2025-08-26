Главная » Происшествия
28

Дознаватели ищут владельца и причину — поджог или замыкание

Дознаватели ищут владельца и причину — поджог или замыкание
горит машина
©МЧС по Башкирии

Сегодня в два часа ночи в Ленинском районе Уфы загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Пожарные быстро приехали и потушили огонь. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет, почему машина загорелась и кому она принадлежит.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в Башкирии не было чрезвычайных ситуаций. Спасатели 19 раз выезжали на пожары и трижды помогали при ДТП.

Ведомство также напоминает о ситуации с лесными пожарами. Недавно в Зилаирском районе потушили очаг площадью 1,8 гектара. Всего с начала сезона в республике произошло 14 лесных пожаров.

Главная опасность при любом пожаре — не огонь, а дым. Отравление угарным газом смертельно опасно. Будьте осторожны.

пожар в Уфе происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.