Дознаватели ищут владельца и причину — поджог или замыкание

Сегодня в два часа ночи в Ленинском районе Уфы загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Пожарные быстро приехали и потушили огонь. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет, почему машина загорелась и кому она принадлежит.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в Башкирии не было чрезвычайных ситуаций. Спасатели 19 раз выезжали на пожары и трижды помогали при ДТП.

Ведомство также напоминает о ситуации с лесными пожарами. Недавно в Зилаирском районе потушили очаг площадью 1,8 гектара. Всего с начала сезона в республике произошло 14 лесных пожаров.

Главная опасность при любом пожаре — не огонь, а дым. Отравление угарным газом смертельно опасно. Будьте осторожны.