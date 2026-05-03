0
14 часов
Происшествия

Девятилетний самокатчик попал под колёса иномарки в Уфе

В Уфе на улице Кольцевой водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика на самокате. Ребёнок госпитализирован.
авто после дтп
©Госавтоинспекция Уфы

Девятилетний мальчик на самокате оказался под колёсами Hyundai GK GLS на улице Кольцевой — водитель сбил ребёнка прямо на переходе.

ДТП случилось 2 мая около 19:00 возле дома №180. За рулём авто находился 20-летний водитель. По данным пресс-службы ГАИ Уфы, мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту инцидента ГАИ Уфы начало административное расследование.

Напомним, в Уфе зафиксировали как минимум два схожих инцидента. 22 апреля 21-летний водитель Ford Focus на улице Новоженова допустил столкновение с несовершеннолетним на электросамокате. Подросток получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Ранее в Уфе подросток на электросамокате сбил 18-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая была госпитализирована.

С 1 сентября 2026 года для электросамокатов и мопедов вводится обязательная регистрация в федеральном реестре с получением учётного знака. Кроме того, планируется введение обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев таких транспортных средств.

Похожие записи
0
02.05.2026
Происшествия

Четыре погибших за одну ночь: в Башкирии прошла волна смертельных пожаров

пожарная машина возле загоревшегося дома
В ночь на 2 мая в Башкортостане сгорели четыре человека — в Уфе и в селе Учалинского района.
0
30.04.2026
Новости

Мэрию Уфы временно возглавил Сергей Кожевников

сергей кожевников
Первый заместитель главы администрации башкирской столицы Сергей Кожевников получил полномочия временного руководителя городской администрации.
2
30.04.2026
Криминал

Мэр Уфы заявил о сотрудничестве со следствием на заседании суда

ратмир мавлиев в зале суда
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе заседания по избранию меры пресечения заявил, что активно сотрудничает со следствием и готов предоставить все необходимые материалы.
0
29.04.2026
Новости

В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

собака во дворе многоэтажки в городе
В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.
0
29.04.2026
Новости

Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

владимир жириновский
Городской совет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. За идею выступили более половины участников предварительного опроса.
0
29.04.2026
Криминал

Что грозит задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву: комментарий юриста

Ратмир Мавлиев
Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков прокомментировал возможные правовые последствия для задержанного главы города.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.