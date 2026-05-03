Девятилетний самокатчик попал под колёса иномарки в Уфе

В Уфе на улице Кольцевой водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика на самокате. Ребёнок госпитализирован.

Девятилетний мальчик на самокате оказался под колёсами Hyundai GK GLS на улице Кольцевой — водитель сбил ребёнка прямо на переходе.

ДТП случилось 2 мая около 19:00 возле дома №180. За рулём авто находился 20-летний водитель. По данным пресс-службы ГАИ Уфы, мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту инцидента ГАИ Уфы начало административное расследование.

Напомним, в Уфе зафиксировали как минимум два схожих инцидента. 22 апреля 21-летний водитель Ford Focus на улице Новоженова допустил столкновение с несовершеннолетним на электросамокате. Подросток получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Ранее в Уфе подросток на электросамокате сбил 18-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая была госпитализирована.

С 1 сентября 2026 года для электросамокатов и мопедов вводится обязательная регистрация в федеральном реестре с получением учётного знака. Кроме того, планируется введение обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев таких транспортных средств.