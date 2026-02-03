0
5 часов
Происшествия

Девятиклассник устроил стрельбу в уфимской школе

В Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом атаковал гимназию №16 во время уроков. Подросток выстрелил в учителя и вел аудиотрансляцию нападения.
нашивка полиция
© rutube

Вооруженный школьник совершил нападение на гимназию №16 в столице Башкортостана. Инцидент произошел 2 февраля во время третьего урока, сообщают телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на оперативные источники.

Девятиклассник пришел в учебное заведение с травматическим пистолетом. По предварительным данным, подросток выстрелил в педагога. Нападавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев прокомментировал ситуацию и заявил, что пострадавших в образовательном учреждении нет.

школьник с травматом
©112 / telegram

Примечательно, что в этот день во всех уфимских школах была запланирована учебная тревога. Из-за этого далеко не все присутствующие сразу осознали реальность происходящего.

Выяснилось, что подросток анонсировал свои намерения заранее. Накануне, 1 февраля, он опубликовал в социальных сетях песню про стрельбу в школе и фактически предупредил о планируемом нападении.

Кроме того, девятиклассник вел аудиозапись своих действий непосредственно во время атаки. Эти файлы он также выложил в открытый доступ.

По факту инцидента проводятся следственные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

