Девять суток в снегу: выживший на Кваркуше турист из Уфы пошёл на поправку

Единственный выживший из пятерых уфимских туристов на плато Кваркуш в Пермском крае переведён в состояние средней тяжести. Мужчина провёл девять дней на морозе рядом с погибшими товарищами.

67-летний Сергей Я., единственный выживший из группы уфимских туристов на плато Кваркуш, идёт на поправку. Состояние улучшилось до средней тяжести, сообщили в Минздраве Пермского края 11 марта.

Мужчина провёл девять суток на морозе рядом с погибшими товарищами. 1 марта спасатели обнаружили его живым, дали тёплой воды и эвакуировали санавиацией в краевую больницу. При госпитализации его состояние оценивалось как тяжёлое.

Сейчас врачи фиксируют улучшения.

«Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», — сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Как уфимцы оказались на Кваркуше

Напомним, 20 февраля 2026 года группа из пяти мужчин из Уфы прибыла в деревню Золотанка Красновишерского округа Пермского края и на пяти снегоходах выдвинулась к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 км от населённого пункта. Маршрут группа нигде не зарегистрировала — по словам родственников, «не предполагалось никаких экстремальных маршрутов».

Туристы планировали вернуться 23–24 февраля, но на связь не вышли; поиски начались 27 февраля после обращения родственников в правоохранительные органы.

−30 °С и сломанные снегоходы: что произошло на плато

1 марта спасатели обнаружили всех пятерых: четверо погибли от переохлаждения, один был жив. По данным «КП-Пермь», в первый день на плато резко упала температура ниже −30 °С, поднялся сильный ветер, снегоходы вышли из строя из-за забитых снегом воздуховодов.

СКР возбудил уголовное дело, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сколько туристов регистрируют маршруты в МЧС

По данным зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, озвученным в апреле 2025 года, количество зарегистрированных туристов на маршрутах в природной среде в 2024 году увеличилось на 32% по сравнению с 2023 годом, а число потерявшихся путешественников снизилось на 46%, сообщает «Интерфакс». При этом Чернышенко подчеркнул, что «пока ещё не все туристы информируют МЧС о выходе на маршрут».

Согласно данным РБК, за лето 2024 года на туристических маршрутах было зарегистрировано 179,1 тыс. человек — на 13% больше, чем годом ранее. Трагедия на Кваркуше стала одним из наиболее резонансных случаев гибели туристов в зимний сезон 2025–2026 годов.

Как зарегистрировать маршрут: требования МЧС

Согласно Приказу МЧС России от 30.01.2019 № 42, туристские группы обязаны информировать территориальные органы МЧС о маршрутах передвижения по труднодоступной местности не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия. Подать заявку можно онлайн на сайте МЧС России (mchs.gov.ru) или регионального управления, заказным письмом или при личном обращении. В заявке указываются состав группы, контактные телефоны и подробная информация о маршруте.

Забытый спутниковый телефон и советы спасателей

Как отмечал пермский турист Константин Фомин, участвовавший в поисках, в случае экстремальной ситуации на плато необходимо спуститься в лесную зону хотя бы на 300 м, соорудить укрытие и ждать помощи.

Спасатели также подчёркивают необходимость иметь при себе спутниковый телефон или трекер — в данной трагедии, по словам выжившего, спутниковый телефон был забыт, что лишило группу возможности вызвать помощь, сообщает издание «КП-Пермь» .