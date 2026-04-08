Девять дорог закрыты, четыре моста под водой: паводок продолжает блокировать Башкирию

Весеннее половодье перекрыло транспортные артерии сразу в нескольких районах республики и продолжает набирать силу.

В Башкирии 8 апреля из-за паводка ограничено движение на 9 участках дорог, затоплены 4 моста. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Пять из девяти перекрытых дорожных участков — в Уфе, остальные — в Белорецком, Иглинском, Чишминском и Бирском районах. Под водой оказались мосты в Бакалинском, Бижбулякском, Калтасинском и Янаульском районах. На контроле спасателей — 15 ситуаций в 9 муниципалитетах. За сутки поступило 10 новых сообщений.

После стабилизации уровня воды на реках Юрмаш и Шугуровка число подтопленных территорий сократилось на 33 участка. Под водой остаются ещё 14.

Наиболее активный подъём воды фиксируется на реке Уфе у микрорайона Шакша: за сутки уровень вырос на 34 сантиметра — до 531 сантиметра. Критической считается отметка в 830 сантиметров. На реке Инзер близ села Устье-Бассы Архангельского района вода поднялась на 24 сантиметра, достигнув 301 сантиметра при пойменном пороге в 357 сантиметров.

Напомним, в 2026 году весеннее половодье в Башкирии сдвинулось на 7–14 дней раньше обычного из-за аномально тёплой погоды. Для борьбы с паводком в республике собрали группировку из 13 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

По наихудшему сценарию развития половодья в зону подтопления могут войти 313 населённых пунктов в 44 городах и районах республики с более чем 22 тысячами жилых домов, где проживают свыше 86 тысяч человек. Для возможной эвакуации подготовлены пункты временного размещения вместимостью 45 тысяч мест.

По состоянию на 5 апреля 2026 года спасатели фиксировали 17 подтоплений в 12 муниципалитетах, под воду ушли 9 участков дорог и 6 мостов. Наибольший суточный прирост воды 3 апреля отмечался на реке Уфе у посёлка Шакша — плюс 69 сантиметров (до отметки 434 см).

В 2025 году в Башкирии произошло 63 подтопления в 28 муниципалитетах. Тяжелее всего пришлось Архангельскому району, где вода затопила 106 домов, а спасатели эвакуировали 246 человек.