Девять дней под снегом рядом с погибшим: стали известны подробности трагедии с уфимскими туристами на Кваркуше

В Пермском крае нашли группу туристов из Уфы — четверо погибли, один выжил после девяти дней в снежном укрытии. Последние трое суток мужчина провёл рядом с телом товарища.

В Пермском крае завершились поиски группы туристов из Уфы, пропавших на плато Кваркуш. Из пятерых выжил только один — 68-летний Сергей Я., опытный походник. Его обнаружили спасатели в критическом состоянии, но в сознании.

Группа попала в сильную метель и была вынуждена разделиться. Трое туристов, включая Сергея, соорудили укрытие — вырыли углубление в снегу и накрыли его тентом. При себе у них были дрова, горючее и продукты, однако запасы остались практически нетронутыми. Вскоре один из мужчин покинул убежище и погиб от переохлаждения. Его тело обнаружили позднее. Второй скончался прямо в укрытии — Сергей оставался рядом с телом ещё трое суток.

Двое других участников группы решили уйти пешком, бросив снегоходы на месте стоянки. Их тела нашли в трёх с половиной километрах от лагеря. По мнению экспертов, мужчины действовали в состоянии паники.

Сергея отогрели и напоили горячим чаем. У него диагностировано сильное обморожение рук, ноги не пострадали. Частным вертолётом его эвакуировали в больницу Красновишерска. «Жить будет», — подтвердил один из волонтёров поисковой операции.

Трагедия произошла на горе Гроб — менее чем в ста километрах от печально известного перевала Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов.

Напомним, 20 февраля группа из пяти мужчин прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа Пермского края. На пяти снегоходах они самостоятельно выдвинулись к плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населённого пункта. Маршрут группа нигде не зарегистрировала. По информации РИА Новости, супруга одного из участников пояснила, что туристы не стали регистрироваться, «так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов».

К поискам было привлечено 68 спасателей и 59 единиц техники, включая 34 снегохода и вертолёт. Спасатели работали в экстремальных условиях: метели с порывами ветра до 15 м/с и ночные морозы до минус 25 °C. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения группы, расследование взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Знакомые и друзья погибших отмечали, что за плечами участников группы — двадцать лет туристического опыта, и это была «максимально подготовленная группа». К слову, плато Кваркуш считается коварным местом — здесь неоднократно терялись любители дикой природы.