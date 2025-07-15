Детям не игрушки: в Башкирии у 8-летнего мальчика конфисковали питбайк

В Гафурийском районе Башкирии инспекторы ДПС остановили «юного гонщика», уверенно управлявшего питбайком. Водителю оказалось всего восемь лет, а сам мини-мотоцикл — подарком от отца.
Итог такой родительской щедрости оказался печальным. На родителей составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права. Теперь им грозит штраф в размере 30 000 рублей.
Сам питбайк был тут же конфискован и отправлен на спецстоянку. Кроме того, дело передали на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, которой предстоит разобраться в методах воспитания в семье.
Эта история — лишь один из эпизодов большой проблемы, связанной с питбайками. Юридически они часто классифицируются как «спортивный инвентарь», что вводит родителей в заблуждение. Однако выезд на них на дороги общего пользования категорически запрещён и опасен. Проблема стоит остро по всей стране: жители жалуются на оглушительный рёв от питбайков по ночам, а новостные ленты регулярно пополняются сообщениями о трагических ДТП с участием подростков.
Ситуация достигла такого масштаба, что в Госдуме уже предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним, разрешив покупку только при наличии документов, подтверждающих обучение в спортивной секции. В то же время ГИБДД напоминает, что даже если не брать в расчёт дорожные штрафы, родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
- Обучение: запишите ребёнка в секцию мотокросса, где его научат правильному и безопасному управлению.
- Экипировка: никогда не позволяйте ребёнку садиться на питбайк без полного комплекта защиты: шлема, перчаток, «черепахи» (защита торса), наколенников и мотобот.
- Место для катания: чётко объясните ребёнку, что ездить можно только на специальных трассах или на закрытой территории (например, на дачном участке), но ни в коем случае не на дорогах, в парках или во дворах.
- Выбор техники: подбирайте питбайк строго по возрасту. Для детей 6–10 лет подойдут модели с объёмом двигателя до 100 куб. см.