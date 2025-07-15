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Детям не игрушки: в Башкирии у 8-летнего мальчика конфисковали питбайк

Поездка на питбайке для 8-летнего мальчика из Башкирии закончилась на штрафстоянке. Опасный подарок отца обернулся для семьи крупным штрафом и разбирательством в комиссии по делам несовершеннолетних
ребенок рядом с питбайком
©ГАИ по Башкирии

В Гафурийском районе Башкирии инспекторы ДПС остановили «юного гонщика», уверенно управлявшего питбайком. Водителю оказалось всего восемь лет, а сам мини-мотоцикл — подарком от отца.

Итог такой родительской щедрости оказался печальным. На родителей составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права. Теперь им грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Сам питбайк был тут же конфискован и отправлен на спецстоянку. Кроме того, дело передали на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, которой предстоит разобраться в методах воспитания в семье.

Эта история — лишь один из эпизодов большой проблемы, связанной с питбайками. Юридически они часто классифицируются как «спортивный инвентарь», что вводит родителей в заблуждение. Однако выезд на них на дороги общего пользования категорически запрещён и опасен. Проблема стоит остро по всей стране: жители жалуются на оглушительный рёв от питбайков по ночам, а новостные ленты регулярно пополняются сообщениями о трагических ДТП с участием подростков.

Ситуация достигла такого масштаба, что в Госдуме уже предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним, разрешив покупку только при наличии документов, подтверждающих обучение в спортивной секции. В то же время ГИБДД напоминает, что даже если не брать в расчёт дорожные штрафы, родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Вопросы автору:
- Почему родителям выписали штраф в 30 тысяч, если штраф за езду без прав меньше?
Ньюс-Баш
Здесь сработали две разные статьи закона. Штраф за управление транспортным средством без прав (ст. 12.7 КоАП РФ) действительно составляет от 5 000 до 15 000 рублей и применяется к самому водителю. Однако в данном случае наказали родителей. Они получили штраф в размере 30 000 рублей по части 3 той же статьи — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.
- Но ведь питбайк — это спортинвентарь, а не транспорт. Нужны ли на него права?
Ньюс-Баш
В этом и заключается главная юридическая ловушка. Права действительно не нужны, если ребёнок катается исключительно по специально отведённым трассам или на закрытой частной территории. Но как только питбайк выезжает на дорогу общего пользования (включая просёлочные дороги и улицы в деревне), он приравнивается к транспортному средству. В этом случае водитель обязан иметь права категории «М» или «А1», а сама техника должна быть зарегистрирована в ГИБДД, иметь госномер и полис ОСАГО.
- Что теперь будет с питбайком мальчика? Его вернут?
Ньюс-Баш
Питбайк помещён на штрафстоянку. Чтобы забрать его оттуда, родителям придётся сначала оплатить выписанный штраф, а также покрыть расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства на спецстоянке.
- Я хочу купить ребёнку питбайк. Как сделать это безопасно и по закону?
Ньюс-Баш
Чтобы радость от подарка не обернулась трагедией или штрафами, нужно соблюдать несколько правил:

- Обучение: запишите ребёнка в секцию мотокросса, где его научат правильному и безопасному управлению.

- Экипировка: никогда не позволяйте ребёнку садиться на питбайк без полного комплекта защиты: шлема, перчаток, «черепахи» (защита торса), наколенников и мотобот.

- Место для катания: чётко объясните ребёнку, что ездить можно только на специальных трассах или на закрытой территории (например, на дачном участке), но ни в коем случае не на дорогах, в парках или во дворах.

- Выбор техники: подбирайте питбайк строго по возрасту. Для детей 6–10 лет подойдут модели с объёмом двигателя до 100 куб. см.
гафурийский район питбайк
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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