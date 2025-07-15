Детям не игрушки: в Башкирии у 8-летнего мальчика конфисковали питбайк

Поездка на питбайке для 8-летнего мальчика из Башкирии закончилась на штрафстоянке. Опасный подарок отца обернулся для семьи крупным штрафом и разбирательством в комиссии по делам несовершеннолетних

В Гафурийском районе Башкирии инспекторы ДПС остановили «юного гонщика», уверенно управлявшего питбайком. Водителю оказалось всего восемь лет, а сам мини-мотоцикл — подарком от отца.

Итог такой родительской щедрости оказался печальным. На родителей составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права. Теперь им грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Сам питбайк был тут же конфискован и отправлен на спецстоянку. Кроме того, дело передали на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, которой предстоит разобраться в методах воспитания в семье.

Эта история — лишь один из эпизодов большой проблемы, связанной с питбайками. Юридически они часто классифицируются как «спортивный инвентарь», что вводит родителей в заблуждение. Однако выезд на них на дороги общего пользования категорически запрещён и опасен. Проблема стоит остро по всей стране: жители жалуются на оглушительный рёв от питбайков по ночам, а новостные ленты регулярно пополняются сообщениями о трагических ДТП с участием подростков.

Ситуация достигла такого масштаба, что в Госдуме уже предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним, разрешив покупку только при наличии документов, подтверждающих обучение в спортивной секции. В то же время ГИБДД напоминает, что даже если не брать в расчёт дорожные штрафы, родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.