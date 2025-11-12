0
6 часов
Происшествия

«Дело пытаются замять»: в уфимской школе кадеты избили пятиклассника

В уфимской школе №41 кадеты затравили и избили пятиклассника. Мама ребёнка обратилась в полицию, но утверждает, что руководство пытается замять дело и обвинить её сына.
ученик школы
©"Честный репортаж" / Telegram

В Уфе ученики кадетского класса школы №41 избили пятиклассника. Мальчик по имени Артём И. стал жертвой травли, которая переросла в физическое насилие, сообщает Телеграм-канал «Честный репортаж».

По данным источника, подростка систематически унижали и оскорбляли. По словам самого Артёма, нападки исходили от учеников кадетского класса, которые были старше него. В итоге словесная агрессия сменилась побоями, после которых у ребёнка зафиксировали телесные повреждения.

Мать пострадавшего школьника обратилась с заявлением в полицию. Женщина также потребовала от школьного руководства объяснений по поводу случившегося. Она убеждена, что администрация учебного заведения знала о происходящем.

Однако, по словам матери, в школе инцидент пытаются спустить на тормозах. Более того, она утверждает, что администрация пытается выставить виновным самого Артёма, чтобы избежать ответственности.

Напомним, недавно в городе велась проверка по факту травли ученика третьего класса, который перешёл в новую школу и сразу стал объектом насмешек.

Проблема сокрытия таких инцидентов также поднималась на официальном уровне. Председатель комитета Госсобрания РБ по образованию Раиль Асадуллин отмечал, что школы нередко скрывают факты буллинга, проводя лишь формальные беседы с зачинщиками.

Конфликты в кадетских учреждениях региона иногда приводят к ещё более тяжким последствиям. Так, в Ишимбае было возбуждено уголовное дело после того, как 16-летний кадет избил своего 15-летнего одноклассника, в результате чего пострадавшего госпитализировали с разрывом селезёнки.

Похожие записи
0
12.11.2025
Криминал

В Уфе завершили расследование дела о массовой драке кадетов

погоны прокуратуры
В Уфе десятерых экс-кадетов будут судить за массовую драку, случившуюся год назад. Старшекурсники напали на младших с ремнями и арматурой из-за обидной надписи на плацу.
0
12.11.2025
Происшествия

В Башкирии назвали город, лидирующий по числу ДТП

авто после дтп
Уфа стала абсолютным лидером по числу ДТП в Башкирии по итогам октября. На столицу пришлась почти половина всех аварий, девять погибших и 138 пострадавших.
0
12.11.2025
Происшествия

Жителей Уфы напугал разгуливающий по улице в одних шортах мужчина с ножом

мужчина на улице
Житель Уфы в одних шортах и с ножом в руках с утра пугал прохожих на улице Рудольфа Нуреева. Один из очевидцев столкнулся с ним в лифте, где тот требовал деньги.
0
12.11.2025
Культура

Уфимцам покажут историю ислама через светящийся куб

ротонда с led кубом
Возле Хакимовской мечети в Уфе установили необычный объект — цифровой куб. Теперь историю ислама и города будут транслировать прямо на улице в сквере «Семейный».
0
11.11.2025
Спорт

В Башкирии стартовал отбор в команду пловцов-экстремалов

женщина возле уличного бассейна
В Башкирии проходит чемпионат по зимнему плаванию для формирования сборной. 60 спортсменов соревнуются на озере Тёплом в Уфе за право представлять республику на всероссийском уровне.
0
11.11.2025
Происшествия

«Стреляй в голову!»: в Уфе двое мужчин угрожали пистолетом беременной

задержали двоих мужчин
Ночью в уфимском Затоне двое мужчин устроили дебош с пневматическим пистолетом, угрожая беременной девушке. Полиция задержала подозреваемых.
