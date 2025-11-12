«Дело пытаются замять»: в уфимской школе кадеты избили пятиклассника

В уфимской школе №41 кадеты затравили и избили пятиклассника. Мама ребёнка обратилась в полицию, но утверждает, что руководство пытается замять дело и обвинить её сына.

В Уфе ученики кадетского класса школы №41 избили пятиклассника. Мальчик по имени Артём И. стал жертвой травли, которая переросла в физическое насилие, сообщает Телеграм-канал «Честный репортаж».

По данным источника, подростка систематически унижали и оскорбляли. По словам самого Артёма, нападки исходили от учеников кадетского класса, которые были старше него. В итоге словесная агрессия сменилась побоями, после которых у ребёнка зафиксировали телесные повреждения.

Мать пострадавшего школьника обратилась с заявлением в полицию. Женщина также потребовала от школьного руководства объяснений по поводу случившегося. Она убеждена, что администрация учебного заведения знала о происходящем.

Однако, по словам матери, в школе инцидент пытаются спустить на тормозах. Более того, она утверждает, что администрация пытается выставить виновным самого Артёма, чтобы избежать ответственности.

Напомним, недавно в городе велась проверка по факту травли ученика третьего класса, который перешёл в новую школу и сразу стал объектом насмешек.

Проблема сокрытия таких инцидентов также поднималась на официальном уровне. Председатель комитета Госсобрания РБ по образованию Раиль Асадуллин отмечал, что школы нередко скрывают факты буллинга, проводя лишь формальные беседы с зачинщиками.

Конфликты в кадетских учреждениях региона иногда приводят к ещё более тяжким последствиям. Так, в Ишимбае было возбуждено уголовное дело после того, как 16-летний кадет избил своего 15-летнего одноклассника, в результате чего пострадавшего госпитализировали с разрывом селезёнки.