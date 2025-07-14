Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность

Водоёмы Башкирии за минувшие выходные выставили смертельный счёт за пьяную удаль и беспечность. По данным МЧС региона, за два дня в республике утонули 12 человек, среди которых двое подростков.

Трагическая статистика пополнилась историями, где главной причиной стал алкоголь. В Белорецке 52-летний мужчина поспорил с друзьями, что переплывёт пруд, но до другого берега так и не добрался. Под Бирском 65-летний отдыхающий нырнул с моста и не вынырнул. А на реке Ай в Салаватском районе утонули сразу две нетрезвые женщины — 70 и 42 лет.

Не обошлось без трагедий с участием детей. В Бураевском районе на диком пляже начала тонуть 14-летняя девочка. Её 41-летний дядя бросился на помощь, но в итоге вода забрала обоих. Ещё один 14-летний подросток погиб на реке Белой под Дюртюлями.

Список жертв пополнили и другие случаи роковой неосторожности. В Учалинском районе 26-летний парень решил искупаться, спрыгнув с лодки, и утонул. В Давлекановском районе молодой человек погиб, купаясь в запрещённом месте. А на закрытом пляже в уфимском Затоне вода унесла жизнь 47-летнего мужчины.

Эта череда трагедий — тревожный звонок для всех отдыхающих. Тела некоторых погибших находили случайно: в Мелеузе на труп наткнулись рыбаки. Сейчас по всем фактам гибели людей проводятся проверки.