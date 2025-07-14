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Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
утонувший в водоеме
©МЧС по Башкирии

Водоёмы Башкирии за минувшие выходные выставили смертельный счёт за пьяную удаль и беспечность. По данным МЧС региона, за два дня в республике утонули 12 человек, среди которых двое подростков.

Трагическая статистика пополнилась историями, где главной причиной стал алкоголь. В Белорецке 52-летний мужчина поспорил с друзьями, что переплывёт пруд, но до другого берега так и не добрался. Под Бирском 65-летний отдыхающий нырнул с моста и не вынырнул. А на реке Ай в Салаватском районе утонули сразу две нетрезвые женщины — 70 и 42 лет.

Не обошлось без трагедий с участием детей. В Бураевском районе на диком пляже начала тонуть 14-летняя девочка. Её 41-летний дядя бросился на помощь, но в итоге вода забрала обоих. Ещё один 14-летний подросток погиб на реке Белой под Дюртюлями.

Список жертв пополнили и другие случаи роковой неосторожности. В Учалинском районе 26-летний парень решил искупаться, спрыгнув с лодки, и утонул. В Давлекановском районе молодой человек погиб, купаясь в запрещённом месте. А на закрытом пляже в уфимском Затоне вода унесла жизнь 47-летнего мужчины.

Эта череда трагедий — тревожный звонок для всех отдыхающих. Тела некоторых погибших находили случайно: в Мелеузе на труп наткнулись рыбаки. Сейчас по всем фактам гибели людей проводятся проверки.

Вопрос эксперту
- Почему так много трагедий за одни выходные? Это какая-то аномалия?
Ньюс-Баш
К сожалению, это не аномалия, а трагическое следствие совпадения нескольких факторов: жаркой погоды, большого количества отдыхающих у воды и массового пренебрежения правилами безопасности. Подобные всплески смертности на воде, увы, происходят регулярно, как только устанавливается по-настояшему летняя погода, провоцирующая людей искать прохладу у рек и озёр.
- Какие главные причины гибели людей на воде в Башкирии?
Ньюс-Баш
Спасатели и власти выделяют «фатальную триаду» причин, которая повторяется из года в год:

- Алкоголь. Большинство утонувших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь притупляет чувство опасности, а при погружении в прохладную воду может спровоцировать инфаркт или инсульт из-за резкого сужения сосудов.

- Купание в необорудованных местах. Все 12 погибших в эти выходные выбрали для отдыха «дикие» пляжи, где нет спасателей, а дно и течение непредсказуемы.

- Оставление детей без присмотра. Гибель двух подростков произошла из-за отсутствия постоянного контроля со стороны взрослых. В одном из случаев дядя пытался спасти тонущую 14-летнюю племянницу, но погиб вместе с ней.
- Как обезопасить себя и своих близких?
Ньюс-Баш
Спасатели МЧС неустанно повторяют простые, но жизненно важные правила:

- Исключите алкоголь. Не употребляйте спиртное до и во время отдыха у воды.

- Выбирайте официальные пляжи. В 2025 году в Башкирии работает 192 оборудованных пляжа, где дежурят спасатели.

- Не оставляйте детей без присмотра ни на секунду. Находитесь на расстоянии вытянутой руки.

- Не переоценивайте свои силы. Не заплывайте далеко и не пытайтесь переплыть водоём на спор.

- Не купайтесь в тёмное время суток и в местах со знаком «Купание запрещено».
Белорецк Бирский район бураевский район Давлекановский район Дюртюлинский район Мелеуз салаватский район смерть на воде Учалинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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