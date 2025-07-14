Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

Водоёмы Башкирии за минувшие выходные выставили смертельный счёт за пьяную удаль и беспечность. По данным МЧС региона, за два дня в республике утонули 12 человек, среди которых двое подростков.
Трагическая статистика пополнилась историями, где главной причиной стал алкоголь. В Белорецке 52-летний мужчина поспорил с друзьями, что переплывёт пруд, но до другого берега так и не добрался. Под Бирском 65-летний отдыхающий нырнул с моста и не вынырнул. А на реке Ай в Салаватском районе утонули сразу две нетрезвые женщины — 70 и 42 лет.
Не обошлось без трагедий с участием детей. В Бураевском районе на диком пляже начала тонуть 14-летняя девочка. Её 41-летний дядя бросился на помощь, но в итоге вода забрала обоих. Ещё один 14-летний подросток погиб на реке Белой под Дюртюлями.
Список жертв пополнили и другие случаи роковой неосторожности. В Учалинском районе 26-летний парень решил искупаться, спрыгнув с лодки, и утонул. В Давлекановском районе молодой человек погиб, купаясь в запрещённом месте. А на закрытом пляже в уфимском Затоне вода унесла жизнь 47-летнего мужчины.
Эта череда трагедий — тревожный звонок для всех отдыхающих. Тела некоторых погибших находили случайно: в Мелеузе на труп наткнулись рыбаки. Сейчас по всем фактам гибели людей проводятся проверки.
- Алкоголь. Большинство утонувших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь притупляет чувство опасности, а при погружении в прохладную воду может спровоцировать инфаркт или инсульт из-за резкого сужения сосудов.
- Купание в необорудованных местах. Все 12 погибших в эти выходные выбрали для отдыха «дикие» пляжи, где нет спасателей, а дно и течение непредсказуемы.
- Оставление детей без присмотра. Гибель двух подростков произошла из-за отсутствия постоянного контроля со стороны взрослых. В одном из случаев дядя пытался спасти тонущую 14-летнюю племянницу, но погиб вместе с ней.
- Исключите алкоголь. Не употребляйте спиртное до и во время отдыха у воды.
- Выбирайте официальные пляжи. В 2025 году в Башкирии работает 192 оборудованных пляжа, где дежурят спасатели.
- Не оставляйте детей без присмотра ни на секунду. Находитесь на расстоянии вытянутой руки.
- Не переоценивайте свои силы. Не заплывайте далеко и не пытайтесь переплыть водоём на спор.
- Не купайтесь в тёмное время суток и в местах со знаком «Купание запрещено».