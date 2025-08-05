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Чёрный столб дыма над Зубово: под Уфой загорелся рынок

Под Уфой произошёл пожар на территории Зубовского рынка. Очевидцы публикуют в соцсетях видео с густым чёрным дымом. На месте работают пожарные, по предварительной информации, загорелся мусор.
черный столб дыма от пожара
©БашДТП / t.me

Под Уфой вспыхнул пожар на территории популярного Зубовского рынка. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами, на которых виден густой чёрный дым, поднимающийся высоко в небо и заметный издалека.

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Как сообщают с места событий, горит как минимум один из торговых павильонов. Вокруг рынка собралась толпа зевак, наблюдающих за работой экстренных служб. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты.

В пресс-службе МЧС по Башкирии дали первый комментарий по ситуации.

«Пожарные все выехали. Предварительно, загорелся мусор рядом с рынком», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Тушение пожара продолжается.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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