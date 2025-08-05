Чёрный столб дыма над Зубово: под Уфой загорелся рынок

Под Уфой произошёл пожар на территории Зубовского рынка. Очевидцы публикуют в соцсетях видео с густым чёрным дымом. На месте работают пожарные, по предварительной информации, загорелся мусор.

Под Уфой вспыхнул пожар на территории популярного Зубовского рынка. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами, на которых виден густой чёрный дым, поднимающийся высоко в небо и заметный издалека.

Как сообщают с места событий, горит как минимум один из торговых павильонов. Вокруг рынка собралась толпа зевак, наблюдающих за работой экстренных служб. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты.

В пресс-службе МЧС по Башкирии дали первый комментарий по ситуации.

«Пожарные все выехали. Предварительно, загорелся мусор рядом с рынком», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Тушение пожара продолжается.