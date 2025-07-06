Чёрные выходные: пять человек погибли на дорогах Башкирии за сутки

Первый уик-энд июля стал для Башкирии по-настоящему чёрным. Всего за один день, 5 июля, на дорогах республики в разных ДТП погибли пять человек, среди которых 16-летняя девушка

Первые выходные июля обернулись для Башкирии чередой трагедий на дорогах. Всего за один день, 5 июля, в четырёх разных авариях погибли пять человек, в том числе трое молодых людей.

Смертельная статистика открылась в Баймакском районе около семи часов вечера. 57-летний водитель за рулём Chery Fora решил проскочить перекрёсток и не уступил дорогу «Ладе Приоре». В результате столкновения 21-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте ещё до приезда медиков.

Тем же вечером страшная авария произошла на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 23-летний водитель Opel Astra не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В этом ДТП погибли двое молодых пассажиров: 16-летняя девушка скончалась на месте, а 18-летнего юношу не смогли спасти уже в больнице. Водитель и ещё один пассажир выжили, их госпитализировали.

Юг республики продолжил печальную серию. В Кумертау 39-летний водитель Chevrolet Niva потерял управление, и машина перевернулась. 40-летний пассажир погиб на месте аварии, водитель и ещё один пассажир с травмами доставлены в больницу.

Ещё одна жизнь оборвалась в Зилаире. 42-летний мужчина за рулём Chery Tiggo сбил 24-летнюю девушку, которая шла по дороге навстречу автомобилю. От полученных травм она скончалась на месте.

По всем фактам смертельных ДТП ГИБДД Башкирии проводит расследования, чтобы установить точные причины трагедий.