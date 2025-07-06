Чёрные выходные: пять человек погибли на дорогах Башкирии за сутки

Первые выходные июля обернулись для Башкирии чередой трагедий на дорогах. Всего за один день, 5 июля, в четырёх разных авариях погибли пять человек, в том числе трое молодых людей.
Смертельная статистика открылась в Баймакском районе около семи часов вечера. 57-летний водитель за рулём Chery Fora решил проскочить перекрёсток и не уступил дорогу «Ладе Приоре». В результате столкновения 21-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте ещё до приезда медиков.
Тем же вечером страшная авария произошла на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 23-летний водитель Opel Astra не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В этом ДТП погибли двое молодых пассажиров: 16-летняя девушка скончалась на месте, а 18-летнего юношу не смогли спасти уже в больнице. Водитель и ещё один пассажир выжили, их госпитализировали.
Юг республики продолжил печальную серию. В Кумертау 39-летний водитель Chevrolet Niva потерял управление, и машина перевернулась. 40-летний пассажир погиб на месте аварии, водитель и ещё один пассажир с травмами доставлены в больницу.
По всем фактам смертельных ДТП ГИБДД Башкирии проводит расследования, чтобы установить точные причины трагедий.
Вопросы автору:
Пять смертей за день — это какая-то чёрная аномалия или для Башкирии это, к сожалению, уже система?
К сожалению, это не аномалия, а отражение тревожной тенденции. Хотя власти и говорят о снижении общего числа ДТП, количество погибших остаётся высоким, а иногда и растёт. Особенно пугает ситуация с пешеходами: с начала 2025 года на дорогах республики погибли уже 26 человек. Статистика по детям ещё более мрачная: за первые месяцы года число погибших в ДТП детей выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Так что трагические выходные — это не случайность, а скорее, пик системной проблемы.
В чём главные причины этих аварий? Скорость, пьяные водители, плохие дороги?
Судя по сводкам ГИБДД, в основе большинства трагедий лежит человеческий фактор. В описанных случаях водители либо не справились с управлением и вылетели в кювет, либо не уступили дорогу на перекрёстке. Это типичные сценарии для Башкирии. ГИБДД постоянно называет одни и те же основные причины смертельных ДТП: выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрёстков и превышение скорости. Особенно опасно, когда водители разгоняются на свежеотремонтированных участках дорог, не справляясь с управлением.
Что грозит водителям, по вине которых погибли люди?
Если вина водителя будет доказана, ему грозит уголовная ответственность. Всё зависит от обстоятельств, но речь идёт о реальном лишении свободы. Например, недавно в Уфе вынесли приговор водителю по делу о смертельном ДТП на проспекте Октября, где погибла 21-летняя девушка — он получил реальный срок. Расследованием каждого смертельного случая занимается ГИБДД, чтобы установить точную причину и степень вины каждого участника.
В одной из аварий погибли 16-летняя девушка и 18-летний парень. Почему так часто в сводках фигурирует молодёжь?
Это одна из самых больных тем для республики. В 2025 году в Башкирии отмечен значительный рост аварий с участием детей-водителей. Подростки без прав садятся за руль мопедов, мотоциклов и даже автомобилей, что часто приводит к трагедиям. За первые четыре месяца 2025 года в регионе произошло 101 ДТП с участием детей, что на 11% больше, чем годом ранее. Причём более чем в половине случаев виноваты были сами юные участники движения.
Что делать, если я стал свидетелем такой страшной аварии? Как помочь и не навредить?
Главное — не паниковать и действовать по алгоритму.
- Убедитесь в собственной безопасности. Прежде чем выходить из машины, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.
- Вызовите экстренные службы. Немедленно звоните по единому номеру 112, сообщите о ДТП, наличии пострадавших и точном месте.
- Окажите первую помощь, если умеете. Но помните: неправильными действиями можно навредить. Если нет специальных навыков, лучше не перемещать пострадавших и дождаться медиков.
- Зафиксируйте всё на фото или видео. Снимите расположение машин, повреждения, дорожные знаки. Это поможет следствию.
- Останьтесь на месте и дайте показания. Ваши контакты и объективное описание произошедшего очень важны для расследования.
Семьи погибших могут рассчитывать на какую-то компенсацию?
Да. Родственники погибших имеют право на страховые выплаты по ОСАГО или ОСГОП (если речь о пассажирском транспорте). Как правило, выплата в случае гибели человека составляет около 500 тысяч рублей. Для получения компенсации необходимо обратиться с пакетом документов (свидетельство о смерти, протокол ДТП, документы, подтверждающие родство) в страховую компанию виновника аварии. Если у виновника нет полиса, компенсацию можно получить через Российский союз автостраховщиков (РСА).
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.