Чудом остался жив: рабочего в Башкирии засыпало землей в двухметровой траншее

В Белорецке 46-летний строитель чудом выжил после обвала в траншее. Мужчину засыпало землей на глубине двух метров

В Белорецке 20 октября 46-летний рабочий чудом остался жив после того, как его засыпало грунтом в двухметровой траншее. Мужчина упал в котлован во время укладки трубы, и сразу после падения произошел обвал — его частично завалило землей.

Спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС и местные жители начали откапывать пострадавшего сразу после происшествия. Мужчину успели извлечь живым и передали бригаде скорой помощи. Его состояние после инцидента не уточняется.

В Госкомитете Башкирии по ЧС напомнили: при земляных работах нужно укреплять стенки траншей, не находиться внутри без страховки и контролировать состояние грунта. Нарушение этих требований приводит к тяжелым последствиям.

Буквально за несколько дней до происшествия в Белорецке, 13 октября, в Уфе рабочего также завалило грунтом в траншее — коллеги успели оперативно откопать его. Строительство остается одной из самых травмоопасных отраслей: каждый несчастный случай со смертельным исходом в этом секторе происходит примерно каждые 10 минут.