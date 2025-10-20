Член антикоррупционного комитета стрелял из травмата по отдыхающим в Башкирии

27-летний член антикоррупционного комитета, расстрелял из травмата компанию на Голубом озере. Он требовал тишины, размахивая своим удостоверением.

19 октября на Голубом озере в Кармаскалинском районе произошла стрельба. Компанию отдыхающих расстрелял из травматического пистолета 27-летний житель Уфы, представившийся сотрудником полиции. Несколько человек получили тяжелые ранения, сообщает ТГ-канал Shot.

Причина конфликта

Группа друзей приехала отдохнуть на озеро возле деревни Новомусино. Они включили музыку и разговаривали на берегу. К ним подошли двое мужчин с территории базы отдыха и потребовали покинуть место. Один из них размахивал документом, похожим на удостоверение полиции, и угрожал привлечь к ответственности.

Переговоры не помогли. Мужчина достал травматический пистолет и перцовый баллончик. Когда отдыхающие схватились за камни для защиты, он распылил газ и открыл огонь.

Что известно о стрелке

Стрелявшим оказался Артём А., член местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции». Он занимал должность заместителя начальника отдела по связям с силовыми структурами. Удостоверение он получил всего четыре дня назад.

Травматический пистолет был у мужчины на законных основаниях. После инцидента он заявил журналистам, что «подумает, как лучше подать информацию о случившемся», и прервал разговор.

Пострадавшие

Один из пострадавших, Владислав, получил огнестрельные ранения копчика и ноги. Его друг пострадал от повреждений позвоночника и кисти. По данным СМИ, раненые получили тяжелые травмы и планируют обратиться с заявлением в полицию.

Расследование

В МВД по Кармаскалинскому району подтвердили инцидент. Следственно-оперативная группа установила, что конфликт произошел между двумя компаниями отдыхающих. По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.