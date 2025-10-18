Число жертв массового ДТП на Новоженова в Уфе выросло до трех

В реанимации 21-й городской больницы Уфы скончался еще один пострадавший в массовом ДТП, которое произошло 15 октября на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе. Это третья жертва трагедии, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».
Утром 15 октября грузовик Shacman с отказавшими тормозами на большой скорости протаранил 11 автомобилей. Фура весом от 11 до 20 тонн, груженная песком, не смогла остановиться и снесла машины, стоявшие перед светофором.
Два человека погибли на месте — 47-летняя Гузель Р. и 56-летний водитель, которые находились в автомобиле Chevrolet Lanos. Еще восемь человек получили травмы.
Троих пострадавших доставили в городскую больницу №21. Двоих с травмами средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение. Один пациент находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии — именно он и скончался 18 октября.
По данным СМИ, пациентом в реанимации был Руслан Р., супруг пострадавшей Айгуль Р.. Мужчине делали трепанацию черепа. Его жена находится в хирургическом отделении с трещиной позвонка и травмой груди.
По факту аварии МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. 27-летнего водителя грузовика суд Октябрьского района Уфы заключил под стражу до 15 декабря 2025 года. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Грузовик остановился только после того, как ему перекрыл путь другой большегруз. От удара несколько машин выбросило на обочину и перевернуло. Движение на перекрестке было заблокировано на весь день.
На месте происшествия 15 октября работали сотрудники МЧС, которые деблокировали погибших из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев взял на контроль установление всех обстоятельств трагедии.
С начала 2025 года в столице Башкирии произошло 734 ДТП, в которых погибли 22 человека. Эксперты связывают высокий уровень аварийности с состоянием дорожной инфраструктуры и несоблюдением ПДД.