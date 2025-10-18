Число жертв массового ДТП на Новоженова в Уфе выросло до трех

18 октября в реанимации уфимской больницы умер третий пострадавший от массового ДТП на Новоженова. Водитель грузовика арестован до декабря.

В реанимации 21-й городской больницы Уфы скончался еще один пострадавший в массовом ДТП, которое произошло 15 октября на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе. Это третья жертва трагедии, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».

Утром 15 октября грузовик Shacman с отказавшими тормозами на большой скорости протаранил 11 автомобилей. Фура весом от 11 до 20 тонн, груженная песком, не смогла остановиться и снесла машины, стоявшие перед светофором.

Два человека погибли на месте — 47-летняя Гузель Р. и 56-летний водитель, которые находились в автомобиле Chevrolet Lanos. Еще восемь человек получили травмы.

Троих пострадавших доставили в городскую больницу №21. Двоих с травмами средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение. Один пациент находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии — именно он и скончался 18 октября.

По данным СМИ, пациентом в реанимации был Руслан Р., супруг пострадавшей Айгуль Р.. Мужчине делали трепанацию черепа. Его жена находится в хирургическом отделении с трещиной позвонка и травмой груди.

По факту аварии МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. 27-летнего водителя грузовика суд Октябрьского района Уфы заключил под стражу до 15 декабря 2025 года. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Водителю грузовика устроившего массовое ДТП избрали меру пресечения ©МВД по Башкирии

Грузовик остановился только после того, как ему перекрыл путь другой большегруз. От удара несколько машин выбросило на обочину и перевернуло. Движение на перекрестке было заблокировано на весь день.

На месте происшествия 15 октября работали сотрудники МЧС, которые деблокировали погибших из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев взял на контроль установление всех обстоятельств трагедии.

момент аварии и оглашение меры пресечения водителю ©Mash Batach / Объединенная пресс-служба судов Башкирии