Четыре погибших за одну ночь: в Башкирии прошла волна смертельных пожаров

В ночь на 2 мая в Башкортостане сгорели четыре человека — в Уфе и в селе Учалинского района.

В уфимской многоэтажке на проспекте Октября загорелась трёхкомнатная квартира. Внутри пожарные нашли тела мужчины 1971 года рождения и женщины 1974-го. Огонь уничтожил имущество на 20 квадратных метрах. Из дома эвакуировали 26 жильцов — среди них шестеро детей.

Почти одновременно занялся частный бревенчатый дом в селе Ильтебаново Учалинского района. Огонь прошёл по всей площади строения и повредил кровлю. При разборе завалов нашли тела двух женщин — 1948 и 1975 годов рождения.

Итого две семьи, два пожара, четыре погибших — всё в промежутке одной ночи.

Оба возгорания потушены. Причины устанавливают дознаватели МЧС и следственно-оперативные группы.