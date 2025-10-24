Четыре машины столкнулись под Уфой: на трассе у Первушино образовалась гигантская пробка

24 октября в Кушнаренковском районе Башкирии произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей. Четыре человека госпитализированы, а на трассе образовалась многокилометровая пробка.

ДТП случилось около четырех часов дня на 43-м километре дороги Авдон — Николаевка, недалеко от села Первушино. По данным ГИБДД, водитель «Киа Рио» столкнулся со встречным грузовиком «Мерседес». От силы удара легковой автомобиль отбросило на вторую «Киа Рио», которая ехала в попутном направлении. Грузовик после столкновения врезался в «Ниссан Кашкай».

В результате аварии «Мерседес» съехал в кювет, а «Ниссан Кашкай» перевернулся. Некоторые участники ДТП оказались зажаты в автомобилях. На место выехали спасатели, которые помогали освободить пострадавших из покореженных машин.

За медицинской помощью обратились четыре человека — все водители участвовавших в ДТП автомобилей. Их доставили в больницу. Погибших в аварии нет.

Момент ДТП ©БашДТП

Авария спровоцировала огромный дорожный затор. Пробка растянулась более чем на пять километров в обе стороны. Село Первушино находится примерно в 45 километрах от Уфы. Водители часами стояли на трассе, не имея возможности проехать.

По факту ДТП ГИБДД Башкирии начала проверку. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.