0
12 часов
Происшествия

Четыре машины столкнулись под Уфой: на трассе у Первушино образовалась гигантская пробка

24 октября в Кушнаренковском районе Башкирии произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей. Четыре человека госпитализированы, а на трассе образовалась многокилометровая пробка.
фура вылетела в кювет
©ГАИ по Башкирии

ДТП случилось около четырех часов дня на 43-м километре дороги Авдон — Николаевка, недалеко от села Первушино. По данным ГИБДД, водитель «Киа Рио» столкнулся со встречным грузовиком «Мерседес». От силы удара легковой автомобиль отбросило на вторую «Киа Рио», которая ехала в попутном направлении. Грузовик после столкновения врезался в «Ниссан Кашкай».

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В результате аварии «Мерседес» съехал в кювет, а «Ниссан Кашкай» перевернулся. Некоторые участники ДТП оказались зажаты в автомобилях. На место выехали спасатели, которые помогали освободить пострадавших из покореженных машин.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

За медицинской помощью обратились четыре человека — все водители участвовавших в ДТП автомобилей. Их доставили в больницу. Погибших в аварии нет.

Момент ДТП
RuTube
©БашДТП

Авария спровоцировала огромный дорожный затор. Пробка растянулась более чем на пять километров в обе стороны. Село Первушино находится примерно в 45 километрах от Уфы. Водители часами стояли на трассе, не имея возможности проехать.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По факту ДТП ГИБДД Башкирии начала проверку. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Похожие записи
0
24.10.2025
Новости

Останки возрастом 15 тысяч лет: в Башкирии рыбак поднял со дна реки Белой редкие находки

останки древних животных
Рыбак в Башкирии достал с глубины Белой берцовую кость носорога и две кости мамонта. Музей УУНиТ теперь владеет новыми древностями — учёные подтвердили возраст находок, а местные жители удивились частоте таких открытий.
0
30.07.2025
Новости

Неожиданная ошибка в приветствии чиновнику вызвала скандал в Башкирии

опечатка в приветствии
В Кушнаренковском районе Башкирии официальное мероприятие обернулось скандалом. Из-за опечатки в одной букве приветственная надпись для замглавы администрации превратилась в нецензурное оскорбление на
0
16.06.2025
Происшествия

Легенда мотоспорта Красников разбился насмерть на трассе в Башкирии

красников погиб в дтп
Трагедия произошла в понедельник в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщили экстренные службы региона. Легендарный российский мотогонщик Николай Красников разбился в смертельной аварии на федеральной трассе Р240. Около полуночи «
0
05.06.2025
Криминал

Неудачник-похититель застрял на трассе с девушкой в Башкирии

преступник в зале суда
Сотрудники правоохранительных органов Башкирии сообщили в четверг о задержании настойчивого воздыхателя. Романтические порывы довели молодого мужчину до уголовного дела.
0
07.05.2025
Происшествия

Болгарский шахматист пропал в Башкирии

фигуры на шахматной доске
Иностранный шахматист Валентин Колев таинственно исчез в башкирской глуши — мужчину ищут уже больше месяца, сообщает Телеграм-канал Мэш Батащ. Болгарин приехал в Россию ещё в 90-е на шахматные турниры, да так и остался.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.