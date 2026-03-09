0
Четыре машины столкнулись на трассе под Уфой: шестеро в больнице, среди пострадавших — подросток

Массовое ДТП произошло на 14-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Кармаскалинском районе. Шесть человек госпитализированы.
В Кармаскалинском районе Башкирии на 14-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк 9 марта произошло массовое ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, в столкновении участвовали сразу четыре автомобиля: Geely Manjaro, Volkswagen Touareg, Lada Largus и Lada Granta.

Шесть человек получили травмы и доставлены в больницу — среди них водители Geely и Largus, а также четверо пассажиров, включая 17-летнюю девушку.

На месте аварии продолжают работать инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Точные причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.

Напомним, 24 июня 2025 года на 20-м километре той же трассы в Кармаскалинском районе 67-летний водитель «Шевроле Нива» погиб в лобовом столкновении с грузовиком Sitrak, его пассажирка была госпитализирована.

За девять месяцев 2025 года в дорожных авариях на территории Башкирии погибли 308 человек. Республика входит в число регионов с высоким уровнем смертности в ДТП.

