Четыре дачи загорелись под Уфой поздно ночью

В садовом товариществе «Лесная поляна» в Уфимском районе Башкирии одновременно загорелись четыре участка — огонь перекинулся на соседние дома прежде, чем его успели остановить.
Два одноэтажных бревенчатых дома выгорели полностью. У ещё двух огонь уничтожил мансардную кровлю и повредил стены. Пожар зафиксировали поздно вечером 2 мая — в МЧС Башкирии сообщение поступило около полуночи.

Пострадавших нет. Причину возгорания и сумму ущерба спасатели пока устанавливают.

Напомним, с 30 апреля по 12 июня 2026 года в Республике Башкортостан действует особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и листву, выжигать сухостой, а также запускать пиротехнику за пределами отведённых площадок, сообщило ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого режима существенно возросли. По информации news-bash.ru, рядовые граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, организациям грозит взыскание от 400 до 800 тысяч рублей. Предупреждения в этот период не выносятся.

С января по октябрь 2025 года в Башкирии в пожарах погибли 166 человек, всего произошло более 6,5 тысячи возгораний, 156 человек пострадали, 1373 удалось спасти.

По информации Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, с начала 2026 года по апрель в регионе зарегистрировали 1 520 техногенных пожаров. Первый ландшафтный пожар 2026 года в Башкирии произошёл 27 марта в городе Учалы.

