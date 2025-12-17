Четыре человека разбились насмерть на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии

Четыре человека погибли в аварии в Кугарчинском районе Башкирии, сообщает республиканская Госавтоинспекция. ДТП случилось сегодня, 17 декабря, около пяти вечера.

Всё произошло на 395-м километре трассы Магнитогорск — Ира, недалеко от деревни Туембетово. 38-летний водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу. Вернуться в свой ряд он не успел и лоб в лоб врезался в «Ладу Гранта».

Водитель «Гранты» и двое его пассажиров погибли мгновенно. В «Весте» тоже жертва — 50-летняя женщина. Медики скорой помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Троим участникам аварии удалось выжить, сейчас ими занимаются врачи. Среди пострадавших есть восьмилетний ребенок. Характер травм пока не уточняется, за их жизнь борются специалисты.

На месте работают экстренные службы. Районный прокурор Айрат Абсатаров лично координирует действия полиции и спасателей. Силовикам предстоит выяснить, почему водитель «Весты» пошел на опасный маневр: из-за ошибки, погодных условий или состояния дороги.

Этот участок трассы в Кугарчинском районе считается сложным. Похожая трагедия случилась здесь чуть больше года назад, в октябре 2024 года. Тогда на этой же дороге столкнулись УАЗ и Hyundai. Иномарка влетела в лошадь, после чего ее выбросило под встречный отечественный внедорожник. В той аварии погибли три человека.