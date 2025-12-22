Четыре человека погибли в массовом ДТП в Альшеевском районе Башкирии

Что произошло
Утром 22 декабря на 105-м километре дороги в Альшеевском районе столкнулись три машины: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman. О происшествии сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Удар был такой силы, что четыре человека скончались до приезда врачей:
- трое погибших находились в салоне «десятки»;
- один погибший — пассажир кроссовера Mazda.
Последствия и расследование
Сейчас движение на участке затруднено. На месте аварии работает следственно-оперативная группа и руководство ГАИ. Экспертам предстоит выяснить, кто из водителей нарушил правила и выехал на встречную полосу или не соблюдал дистанцию.
Это уже вторая крупная авария с четырьмя погибшими в республике за последние дни.
Как писал News-Bash.ru, 16 декабря похожая трагедия случилась в Кугарчинском районе. На трассе Магнитогорск — Ира водитель «Лады Веста» вылетел на встречку и врезался в «Ладу Гранта». Тогда тоже погибли четыре человека, включая водителя «Гранты» и его пассажиров.
Ситуация на дорогах региона остается критической. За первые 9 месяцев 2025 года Башкирия заняла четвертое место в России по числу жертв ДТП — более 300 погибших. А 7 декабря на трассе Уфа — Белорецк в столкновении с грузовиком погибли отец и 4-летний сын, еще четверо детей пострадали — они не были пристегнуты.