Происшествия

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Альшеевском районе Башкирии

В аварии на трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки столкнулись три автомобиля. Погибли водитель и пассажиры отечественной легковушки, а также пассажир иномарки. На месте работают следователи и сотрудники ГАИ.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Что произошло

Утром 22 декабря на 105-м километре дороги в Альшеевском районе столкнулись три машины: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman. О происшествии сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Удар был такой силы, что четыре человека скончались до приезда врачей:

  • трое погибших находились в салоне «десятки»;
  • один погибший — пассажир кроссовера Mazda.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Последствия и расследование

Сейчас движение на участке затруднено. На месте аварии работает следственно-оперативная группа и руководство ГАИ. Экспертам предстоит выяснить, кто из водителей нарушил правила и выехал на встречную полосу или не соблюдал дистанцию.

RuTube
©МВД по Башкирии

Это уже вторая крупная авария с четырьмя погибшими в республике за последние дни.

Как писал News-Bash.ru, 16 декабря похожая трагедия случилась в Кугарчинском районе. На трассе Магнитогорск — Ира водитель «Лады Веста» вылетел на встречку и врезался в «Ладу Гранта». Тогда тоже погибли четыре человека, включая водителя «Гранты» и его пассажиров.​

Ситуация на дорогах региона остается критической. За первые 9 месяцев 2025 года Башкирия заняла четвертое место в России по числу жертв ДТП — более 300 погибших. А 7 декабря на трассе Уфа — Белорецк в столкновении с грузовиком погибли отец и 4-летний сын, еще четверо детей пострадали — они не были пристегнуты.

