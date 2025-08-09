Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Абзелиловском районе Башкирии

Жуткое лобовое ДТП в Абзелиловском районе унесло жизни четырёх женщин. Трое детей и один водитель госпитализированы. Иномарка после удара вылетела с дороги.

Четыре человека погибли в результате страшной аварии на трассе у аэропорта Магнитогорска. По информации ГИБДД Башкирии, две легковушки столкнулись лоб в лоб.

Инцидент случился около восьми утра на пятом километре дороги Магнитогорск — Аэропорт. В Абзелиловском районе столкнулись Mazda 3 и отечественная «Лада Приора». От удара иномарка вылетела в кювет.

Внутри Mazda находились три женщины из Башкирии: 55-летняя автоледи и две её пассажирки скончались на месте. Четвертой жертвой стала 30-летняя супруга водителя «Лады» — она сидела на пассажирском сиденье.

Сам 35-летний водитель «Лады», житель Челябинской области, выжил. Его и троих детей в возрасте 2, 9 и 12 лет с травмами увезли в больницу.

Сейчас на месте работают все экстренные службы: сотрудники ГИБДД, следственная группа и эксперты-криминалисты. Начато разбирательство для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Абзелиловского района взяла расследование на особый контроль. Для координации действий на место трагедии выезжал лично глава ведомства Виталий Архаткин.