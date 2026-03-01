Четверо уфимцев погибли в горах Пермского края — выжил только один

Спасательная операция на плато Кваркуш завершена: из пяти пропавших туристов из Уфы в живых остался один. Четверо мужчин погибли от переохлаждения.

1 марта спасатели завершили операцию по поиску пятерых туристов из Уфы, пропавших на плато Кваркуш в Красновишерском районе Пермского края. Четверо мужчин погибли, одного госпитализировали с сильным переохлаждением. Об этом сообщает издание 59.RU.

Группа из пяти человек прибыла в деревню Золотанка 20 февраля и на пяти снегоходах выдвинулась к плато, расположенному в ста километрах от населённого пункта. Туристы планировали вернуться 24 февраля, однако на связь так никто и не вышел.

Спасатели нашли первых троих в районе горы Гроб — примерно в 30 километрах от стартовой точки маршрута. Двое мужчин погибли, третий был жив, но находился в критическом состоянии из-за сильного переохлаждения.

«Мы ведём поисковую операцию по двум направлениям: первая группа транспортирует выжившего к медикам, вторая продолжает искать двух других пропавших», — сообщили в МЧС.

К поискам привлекли 68 спасателей, 59 единиц техники, включая 34 снегохода, а также вертолёт. Позже стало известно, что двое других членов группы ушли пешком за помощью. В 18:10 спасатели сообщили: оба найдены погибшими. Операция завершена.

Информация о пропаже туристов поступила 26 февраля, после чего спасатели развернули поисковую операцию. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения группы. Спасатели работали в экстремальных условиях: метели с порывами ветра до 15 м/с и ночные морозы до минус 25 °C заметали следы и осложняли поиски.

По данным Газета.ру, жена одного из участников группы рассказала, что все пятеро имели опыт туристических походов и уже неоднократно ездили в этот район, а целью поездки было отметить День защитника Отечества.

По информации РИА Новости, группа не регистрировалась в МЧС. Как пояснила супруга одного из пропавших изданию Ura.ru, туристы не стали регистрироваться, «так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов».