Четверо пострадавших при отравлении в башкирском лагере «Патриот» остаются в больнице

Всего после инцидента за медицинской помощью обратились 25 человек

В Стерлитамакской инфекционной больнице продолжают лечение четыре человека, пострадавших при вспышке инфекции в детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе. По сообщению Минздрава Башкирии на утро 19 августа, их состояние близко к удовлетворительному.

Всего после инцидента, о котором стало известно накануне, за медицинской помощью обратились 25 человек. Шестнадцати из них потребовалась госпитализация, но большинство уже выписаны домой.

Сейчас работа лагеря полностью остановлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Свою проверку ведет и Роспотребнадзор. По предварительной версии ведомства, причиной отравления стал норовирус. Предполагается, что его источником был один из работников пищеблока.