Происшествия

Четверо погибших: 16-летний водитель без прав опрокинул авто в Белебеевском районе Башкирии

Ранним утром 15 апреля, около шести часов, на трассе Белебей — Приютово в Белебеевском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

За рулём автомобиля «Дэу Нексия» находился 16-летний юноша, не имевший водительского удостоверения. В какой-то момент он потерял управление: машина съехала с проезжей части, оказалась в кювете и перевернулась.

Четверо пассажиров погибли на месте. Среди них — мужчина 1999 года рождения и три женщины 1997, 1998 и 2001 годов рождения. Самому молодому из погибших было 24 года.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель выжил, однако получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.

На место выехал врио начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Олег Дмитриев. Личности погибших устанавливаются. Сотрудники полиции работают с документами и опрашивают свидетелей.

Прокуратуру на месте представлял межрайонный прокурор Руслан Мурзабаев. Ведомство проверит, каким образом родители осуществляли контроль за несовершеннолетним и соблюдались ли требования законодательства о безопасности дорожного движения. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.

По данным «Российской газеты», в 2023 году на дорогах Республики Башкортостан было зарегистрировано 106 ДТП с участием подростков-водителей: в этих авариях погибли двое детей и ещё 104 ребёнка получили травмы. Только за две недели января 2024 года инспекторы республиканской ГИБДД задержали 85 несовершеннолетних водителей, составив на них 195 административных протоколов.

25 января 2026 года в Благовещенском районе Башкирии 17-летний подросток без водительских прав сел за руль и устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Этот случай стал одним из череды инцидентов с несовершеннолетними водителями в республике в начале 2026 года.

Похожие записи
0
13.03.2026
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с певицей Гульназ Асаевой пришла в сознание после нескольких операций

авто после дтп
Женщина, получившая тяжёлые травмы в аварии с заслуженной артисткой Башкортостана, перенесла ряд операций. Врачи отмечают улучшения, но прогнозов пока не дают.
0
11.03.2026
Происшествия

Певица Асаева признала вину в ДТП и рассказала о состоянии пострадавшей

Гульназ Асаева
Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева впервые высказалась о самочувствии женщины, пострадавшей в ДТП в Белебеевском районе республики.
1
02.03.2026
Происшествия

Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева попала в аварию — стало известно о её состоянии

авто после дтп
Концертный директор артистки рассказал подробности ДТП 28 февраля: водитель вылетел на «встречку» из-за непогоды, четыре человека пострадали, ближайшие выступления отменены.
0
28.02.2026
Новости

Четверо пострадавших: на трассе в Белебеевском районе Башкирии столкнулись «Джаг» и «Хендай Солярис»

авто после дтп
В Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.
0
03.02.2026
Происшествия

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом и «Ладой»

авто после дтп
В Белебеевском районе Башкортостана легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четыре человека
0
02.02.2026
Новости

Предприниматель из Башкирии продал 429 тонн «фантомного» масла и сыра в соседние регионы

молоко льется в стакан из бутылки
Предприниматель из Белебеевского района оформил ветеринарные документы на крупную партию продукции без фактического производства. Товар был направлен в Свердловскую и Омскую области.
0
05.12.2025
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Белебеевском районе Башкирии пострадали пять человек

авто после дтп
На трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы утром 5 декабря лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Chery. Все пять пассажиров обеих машин получили травмы.
0
17.08.2025
Происшествия

В Башкирии в ночном ДТП погиб 14-летний школьник на питбайке

питбайк после аварии
Эта смерть — уже пятая среди несовершеннолетних водителей мототехники в республике за это лето
