Четверо погибших: 16-летний водитель без прав опрокинул авто в Белебеевском районе Башкирии

Ранним утром 15 апреля, около шести часов, на трассе Белебей — Приютово в Белебеевском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

За рулём автомобиля «Дэу Нексия» находился 16-летний юноша, не имевший водительского удостоверения. В какой-то момент он потерял управление: машина съехала с проезжей части, оказалась в кювете и перевернулась.

Четверо пассажиров погибли на месте. Среди них — мужчина 1999 года рождения и три женщины 1997, 1998 и 2001 годов рождения. Самому молодому из погибших было 24 года.

Водитель выжил, однако получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.

На место выехал врио начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Олег Дмитриев. Личности погибших устанавливаются. Сотрудники полиции работают с документами и опрашивают свидетелей.

Прокуратуру на месте представлял межрайонный прокурор Руслан Мурзабаев. Ведомство проверит, каким образом родители осуществляли контроль за несовершеннолетним и соблюдались ли требования законодательства о безопасности дорожного движения. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.

По данным «Российской газеты», в 2023 году на дорогах Республики Башкортостан было зарегистрировано 106 ДТП с участием подростков-водителей: в этих авариях погибли двое детей и ещё 104 ребёнка получили травмы. Только за две недели января 2024 года инспекторы республиканской ГИБДД задержали 85 несовершеннолетних водителей, составив на них 195 административных протоколов.

25 января 2026 года в Благовещенском районе Башкирии 17-летний подросток без водительских прав сел за руль и устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Этот случай стал одним из череды инцидентов с несовершеннолетними водителями в республике в начале 2026 года.