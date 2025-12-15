Четверо детей отравились парами хлора в бассейне спортшколы в Башкирии

В Янауле четверо детей были доставлены в больницу с симптомами отравления после посещения бассейна. Об инциденте сообщили в республиканской прокуратуре.

Происшествие случилось в пятницу, 12 декабря, в здании местной спортивной школы во время тренировки. Пострадали дети 2017 и 2018 годов рождения, которые почувствовали недомогание из-за резкого химического запаха.

Пары хлора распространились в помещении бассейна, после чего у детей проявились кашель и затрудненное дыхание. Сотрудники спортшколы вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации. Всех четверых детей доставили в Янаульскую центральную районную больницу, где их поместили в отделение интенсивной терапии.

Врачи оказали пациентам необходимую медицинскую помощь. По информации главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, на следующий день состояние детей стабилизировалось, и их перевели в педиатрическое отделение. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего прокурор Янаульского района Булат Галиакберов организовал проверку. Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Будет дана оценка действиям ответственных лиц, отвечающих за безопасность при эксплуатации оборудования бассейна и оказании услуг.

В Башкирии ранее уже фиксировались случаи отравления посетителей бассейнов. Один из них произошел в Иглинском районе, где в банном комплексе от паров хлора пострадали 11 человек, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Причинами подобных инцидентов могут быть нарушения в работе оборудования для дозирования химикатов или несоблюдение технологии обеззараживания воды.

Другой инцидент произошел в Уфимском районе в ноябре 2023 года. Тогда семья с пятью детьми арендовала коттедж с бассейном, после купания в котором трое несовершеннолетних были доставлены в больницу с признаками отравления.