БСК выплатит до 3 млн рублей компенсации пострадавшим при взрыве

На заводе БСК в Стерлитамаке произошел взрыв на трубопроводе. Десятки сотрудников в больницах, производство встало. Компания пообещала покрыть все расходы.

Башкирская содовая компания выплатит компенсацию всем, кто пострадал при взрыве на стерлитамакской площадке «Каустик» 9 августа. Как сообщает РБК Уфа, исполнительный директор БСК Александр Пименов заявил, что организация берет на себя полную ответственность.

Причиной ЧП стала разгерметизация трубопровода с пирогазом, который лопнул по сварному шву. Инцидент случился во время подготовки одного из цехов к плановому капитальному ремонту. Автоматика отсекла аварийный участок, не дав газу распространиться дальше.

В итоге пострадал 41 сотрудник предприятия. Тридцати двум потребовалась госпитализация, девятерых отпустили лечиться домой. Одиннадцать самых тяжёлых пациентов было решено перевезти в уфимские клиники для оказания более специализированной помощи.

Руководство БСК пообещало выплатить до трёх миллионов рублей пострадавшим в зависимости от тяжести травм, а также полное покрытие всех расходов на лечение и реабилитацию.

Всего в ликвидации последствий участвовали 155 спасателей и почти полсотни единиц техники. Председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов заверил, что замеры воздуха на загрязнение не выявили превышения допустимых норм.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на производстве. Своё расследование начала и специальная комиссия, созданная Ростехнадзором.