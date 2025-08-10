БСК выплатит до 3 млн рублей компенсации пострадавшим при взрыве

На заводе БСК в Стерлитамаке произошел взрыв на трубопроводе. Десятки сотрудников в больницах, производство встало. Компания пообещала покрыть все расходы. ©МЧС по Башкирии
Башкирская содовая компания выплатит компенсацию всем, кто пострадал при взрыве на стерлитамакской площадке «Каустик» 9 августа. Как сообщает РБК Уфа, исполнительный директор БСК Александр Пименов заявил, что организация берет на себя полную ответственность.
Причиной ЧП стала разгерметизация трубопровода с пирогазом, который лопнул по сварному шву. Инцидент случился во время подготовки одного из цехов к плановому капитальному ремонту. Автоматика отсекла аварийный участок, не дав газу распространиться дальше.
В итоге пострадал 41 сотрудник предприятия. Тридцати двум потребовалась госпитализация, девятерых отпустили лечиться домой. Одиннадцать самых тяжёлых пациентов было решено перевезти в уфимские клиники для оказания более специализированной помощи.
Руководство БСК пообещало выплатить до трёх миллионов рублей пострадавшим в зависимости от тяжести травм, а также полное покрытие всех расходов на лечение и реабилитацию.
Всего в ликвидации последствий участвовали 155 спасателей и почти полсотни единиц техники. Председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов заверил, что замеры воздуха на загрязнение не выявили превышения допустимых норм.
По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на производстве. Своё расследование начала и специальная комиссия, созданная Ростехнадзором.
Что именно произошло на производстве и как сработали системы безопасности?
Взрыв газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании цеха по производству винилхлорида и поливинилхлорида. Причиной стала разгерметизация технологического трубопровода с пирогазом по сварному шву. Сработала автоматика, которая отсекла поврежденный участок трубы, что позволило оперативно локализовать утечку и избежать дальнейшего выброса газа.
Были ли какие-либо сигналы о проблемах на предприятии до взрыва?
Да, за несколько дней до инцидента Росприроднадзор проводил проверку на БСК из-за ранее зафиксированных неоднократных превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. В частности, уровень формальдегида превышал норму в 1,4 раза. Одновременно с этим Роспотребнадзор также выявил превышение ПДК 1,2-дихлорэтана на территории предприятия и гидрохлорида в 1,6 раза в близлежащих жилых районах. По данным СМИ, по итогам этих проверок компания получила лишь «предостережение».
Каков характер травм у пострадавших?
Согласно предварительным данным, многие работники получили химические ожоги глаз и легких, а также отравление хлором. По информации Западно-Уральского управления Ростехнадзора, из госпитализированных сотрудников 16 человек находились в тяжелом состоянии.
Кто и как будет расследовать причины аварии?
Помимо возбужденного уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ), свою комиссию для технического расследования создало Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Эксперты и члены комиссии получат доступ к месту аварии для детального обследования ориентировочно после 12:00 11 августа, когда завершатся продувочные работы на остановленной установке. Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров взял ситуацию под личный контроль и посетил пострадавших в больнице.
Что производит цех, где произошла авария?
Инцидент произошел на производственной площадке «Каустик», которая входит в структуру АО «Башкирская содовая компания» с 2013 года. Этот комплекс специализируется на выпуске каустической соды, поливинилхлорида (ПВХ), кабельных пластикатов, соляной кислоты и другой химической продукции. БСК является одним из крупнейших химических предприятий России и единственным в стране производителем некоторых видов продукции, например, терефталоилхлорида.
