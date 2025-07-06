Бросили умирать? В Уфе не дали лечить раненого пулями лебедя

Лебедь из уфимского сада Аксакова попал в беду. Внутри птицы обнаружили рыболовные крючки и пули от пневматики. Но вместо операции его вернули обратно в пруд

Символ уфимского сада имени Аксакова, белый лебедь, стал жертвой человеческой жестокости и халатности. Птица, зацепившаяся за рыболовный крючок, после рентгена шокировала ветеринаров и волонтёров: внутри неё обнаружили ещё один крючок и, предположительно, пули от пневматического оружия.

Все произошло вечером 5 июля, когда очевидцы заметили неладное и сообщили в диспетчерскую службу. На место выехали волонтёры из центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», но птицу уже забрали сотрудники «Горзеленхоза» и передали сотрудникам ветстанции.

Пернатому сделали рентгеновский снимок. Оказалось, что лебедь не просто зацепился, а проглотил крючок. Кроме того, в пищеводе нашёлся ещё один, который, по всей видимости, кто-то просто срезал ранее. Но самой шокирующей находкой стали пули от пневматики. Как выяснилось, птицу за всё время её жизни в парке ни разу не осматривал профильный врач-орнитолог.

Несмотря на очевидную необходимость хирургического вмешательства, извлечь крючки на месте не удалось. После этого произошло самое абсурдное: лебедя вернули обратно в пруд. Причина — у птицы есть официальные хозяева, которые не давали волонтёрам разрешения на оказание помощи.

Теперь раненая птица плавает в пруду, нуждаясь в срочной операции под газовым наркозом. Волонтёры смогли лишь дать рекомендации по уходу: кормить только жидкой и мягкой пищей, измерять температуру и зафиксировать леску, торчащую изо рта, чтобы лебедь не проглотил её ещё дальше. Также они указали на необходимость ежегодных ветеринарных осмотров.