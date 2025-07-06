Бросили умирать? В Уфе не дали лечить раненого пулями лебедя

Лебедь из уфимского сада Аксакова попал в беду. Внутри птицы обнаружили рыболовные крючки и пули от пневматики. Но вместо операции его вернули обратно в пруд ЦРДЖ «Пин и Пуф» / Telegram
Символ уфимского сада имени Аксакова, белый лебедь, стал жертвой человеческой жестокости и халатности. Птица, зацепившаяся за рыболовный крючок, после рентгена шокировала ветеринаров и волонтёров: внутри неё обнаружили ещё один крючок и, предположительно, пули от пневматического оружия.
Все произошло вечером 5 июля, когда очевидцы заметили неладное и сообщили в диспетчерскую службу. На место выехали волонтёры из центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», но птицу уже забрали сотрудники «Горзеленхоза» и передали сотрудникам ветстанции.
Пернатому сделали рентгеновский снимок. Оказалось, что лебедь не просто зацепился, а проглотил крючок. Кроме того, в пищеводе нашёлся ещё один, который, по всей видимости, кто-то просто срезал ранее. Но самой шокирующей находкой стали пули от пневматики. Как выяснилось, птицу за всё время её жизни в парке ни разу не осматривал профильный врач-орнитолог.
Несмотря на очевидную необходимость хирургического вмешательства, извлечь крючки на месте не удалось. После этого произошло самое абсурдное: лебедя вернули обратно в пруд. Причина — у птицы есть официальные хозяева, которые не давали волонтёрам разрешения на оказание помощи.
Теперь раненая птица плавает в пруду, нуждаясь в срочной операции под газовым наркозом. Волонтёры смогли лишь дать рекомендации по уходу: кормить только жидкой и мягкой пищей, измерять температуру и зафиксировать леску, торчащую изо рта, чтобы лебедь не проглотил её ещё дальше. Также они указали на необходимость ежегодных ветеринарных осмотров.
Это просто дикая птица, которая случайно оказалась в парке? Почему вокруг неё столько шума?
Нет, это не случайная птица. Лебеди — это живой символ и главная достопримечательность сада имени Аксакова, одного из старейших и самых любимых парков Уфы. Их завезли туда ещё в 2006 году, и с тех пор горожане с нетерпением ждут их возвращения в пруд каждую весну после зимовки в специальном вольере. Эта птица — часть многолетней традиции, поэтому жестокое обращение с ней вызвало такой резонанс.
Как такое могло произойти в центре города? В парке можно стрелять и рыбачить где угодно?
В этом и заключается корень проблемы. С одной стороны, многие уфимцы утверждают, что рыбалка в пруду сада Аксакова — это давняя традиция. С другой — она напрямую калечит живущих там птиц. Инцидент показывает, что общие правила рыболовства, действующие в Башкирии, очевидно, недостаточны для защиты животных в таких местах. Самой неприятной находкой стали пули от пневматики, что указывает уже не на халатность, а на акт прямой и целенаправленной жестокости.
Почему лебедя просто не прооперировали? Зачем раненую птицу вернули обратно в пруд?
Здесь в дело вступила бюрократия. У лебедя есть официальный хозяин — муниципальное учреждение «Горзеленхоз». Ветеринары городской ветстанции, куда доставили птицу, не смогли провести сложную операцию по извлечению крючков на месте. А волонтёры из центра реабилитации «Пин и Пуф», у которых есть необходимый опыт, не могли забрать птицу без официального разрешения её хозяев. В итоге, из-за этого правового вакуума, раненого лебедя, нуждающегося в срочной хирургической помощи, просто вернули обратно в воду.
Кто вообще должен следить за лебедем и кто заплатил за его обследование?
Формально за птиц отвечает «Горзеленхоз», в штате которого даже есть специальный сотрудник по уходу за ними. Однако этот случай вскрыл серьёзные проблемы: оказалось, что за всё время жизни в парке лебедя ни разу не осматривал профильный врач-орнитолог. Более того, рентген, который и показал всю картину с крючками и пулями, оплатили не городские службы, а сами волонтёры из центра «Пин и Пуф».
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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