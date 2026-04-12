Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в автокатастрофе

Старший брат руководителя Башкирии Радия Хабирова погиб в автомобильной аварии. О трагедии стало известно 12 апреля — информацию распространил депутат республиканского парламента.
Фото: Imagen

12 апреля в Башкирии стало известно о гибели Ришата Фаритовича Хабирова — старшего брата руководителя республики Радия Хабирова. Информацию опубликовал в своём телеграм-канале депутат Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров.

брат главы башкирии Ришат Хабиров
©соцсети

Ришату Хабирову было 68 лет. Он проживал вместе с семьёй в Салавате и оставался человеком, далёким от публичности. Глава республики намеренно избегал любых упоминаний о личной жизни своих близких. Продолжительное время Ришат Хабиров занимал должность в региональном подразделении Росреестра, а в последние годы вёл деятельность в сфере недвижимости.

Напомним, Ришат Хабиров был старше Радия Хабирова на 6 лет — глава республики является младшим из трёх братьев в семье. Третий брат — Рамиль — старше Радия на 9 лет. Все они выросли в деревне Сайраново Ишимбайского района.

