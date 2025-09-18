БПЛА ударили по гиганту Газпрома в Башкирии

На предприятие «Газпром нефтехим Салават» совершён налёт. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о двух дронах. Жертв нет, на месте работают службы.

Пожар на заводе «Газпром нефтехим Салават» тушат после атаки двух беспилотников. Об этом, как передают местные СМИ, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона заверил, что обошлось без погибших и пострадавших. По его словам, на предприятии сработали системы защиты, а охрана открыла по дронам огонь на поражение.

Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба, нанесённого промышленному объекту. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

На фоне случившегося МЧС по Башкирии оперативно выпустило памятку для жителей. Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.

Если дрон замечен на улице, следует немедленно найти укрытие в подземном переходе, паркинге или прочном здании. В квартире безопаснее всего находиться в помещении без окон между несущими стенами, например, в ванной комнате.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших в России комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производит широкий спектр продукции, включая бензин, дизельное топливо, полиэтилен, аммиак и карбамид.

Эта атака произошла спустя несколько дней после аналогичного инцидента 13 сентября, когда БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод «Башнефти» в Уфе. 16 сентября глава Башкирии подписал указ, запрещающий публикацию фото и видеоматериалов с последствиями атак беспилотников.