Происшествия

БПЛА ударили по гиганту Газпрома в Башкирии

На предприятие «Газпром нефтехим Салават» совершён налёт. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о двух дронах. Жертв нет, на месте работают службы.
спасатель МЧС
©МЧС по Башкирии

Пожар на заводе «Газпром нефтехим Салават» тушат после атаки двух беспилотников. Об этом, как передают местные СМИ, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона заверил, что обошлось без погибших и пострадавших. По его словам, на предприятии сработали системы защиты, а охрана открыла по дронам огонь на поражение.

Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба, нанесённого промышленному объекту. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

На фоне случившегося МЧС по Башкирии оперативно выпустило памятку для жителей. Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.

Если дрон замечен на улице, следует немедленно найти укрытие в подземном переходе, паркинге или прочном здании. В квартире безопаснее всего находиться в помещении без окон между несущими стенами, например, в ванной комнате.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших в России комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производит широкий спектр продукции, включая бензин, дизельное топливо, полиэтилен, аммиак и карбамид.

Эта атака произошла спустя несколько дней после аналогичного инцидента 13 сентября, когда БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод «Башнефти» в Уфе. 16 сентября глава Башкирии подписал указ, запрещающий публикацию фото и видеоматериалов с последствиями атак беспилотников.

Похожие записи
0
18.09.2025
Происшествия

Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
Утром 18 сентября два дрона атаковали завод «Газпром» в Салавате. Глава Башкирии сообщил, что обошлось без жертв, а пожар быстро потушили. Специалисты уже проверили воздух — превышений ПДК нет.
0
16.09.2025
Новости

В Башкирии ввели запрет на съемку прилетов БПЛА. За фото и видео с дронами теперь грозит крупный штраф

герб башкирии
В Башкирии ввели запрет на публикацию фото и видео с БПЛА. За распространение данных о прилётах и работе ПВО — штраф до 50 тысяч рублей.
0
14.09.2025
Происшествия

Военком Башкирии объяснил, почему атака БПЛА на завод в Уфе была обречена на провал

атака бпла на завод
Два беспилотника пытались атаковать промзону в Уфе, но их встретили во всеоружии. Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, как сработала система ПВО.
0
13.09.2025
Происшествия

Тысяча патронов на два дрона: стало известно, как в Уфе защищали предприятие

Радий Хабиров
Глава Башкирии раскрыл подробности утренней атаки дронов на Уфу. По беспилотникам выпустили больше тысячи патронов, оба сбили. Рассказываем о последствиях.
1
13.09.2025
Новости

Уфимцы лишились связи после налёта беспилотника на завод

смартфон в руках мужчины
Жители Башкирии массово жалуются на перебои с мобильным интернетом. Всё началось после попытки БПЛА атаковать завод в Уфе. Власти намекают, что это необходимые меры для безопасности.
0
13.09.2025
Происшествия

Над Уфой сбили два БПЛА: Глава Башкирии раскрыл детали ЧП

Радий Хабиров
Утром Уфу всполошил дым над промзоной и перебои со связью. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил: завод Башнефти атаковали два дрона. Охрана открыла огонь, аппараты сбиты.
