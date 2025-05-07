Болгарский шахматист пропал в Башкирии

Иностранный шахматист Валентин Колев таинственно исчез в башкирской глуши — мужчину ищут уже больше месяца, сообщает Телеграм-канал Мэш Батащ.

Болгарин приехал в Россию ещё в 90-е на шахматные турниры, да так и остался. 30 лет прожил в Башкирии, обучал местных детей премудростям шахмат и строил карьеру.

В конце марта случилось странное — Колев просто вышел из дома в деревне Япарки Кушнаренковского района без верхней одежды и телефона и пропал.

Последний раз шахматиста видели на газовой заправке в соседнем селе.

Близкие уверены: мужчина находился в глубокой депрессии после смерти сына Гарри, который тоже был шахматистом.

Странно, что профессиональный стратег, привыкший просчитывать ходы наперёд, вдруг совершает такой непредсказуемый маневр. Или это как раз часть какой-то многоходовки? Пока что поиски в глухом мате…