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Болгарский шахматист пропал в Башкирии

Иностранный шахматист Валентин Колев таинственно исчез в башкирской глуши — мужчину ищут уже больше месяца, сообщает Телеграм-канал Мэш Батащ.

Болгарин приехал в Россию ещё в 90-е на шахматные турниры, да так и остался. 30 лет прожил в Башкирии, обучал местных детей премудростям шахмат и строил карьеру.

валентин колев
©Мэш Батащ

В конце марта случилось странное — Колев просто вышел из дома в деревне Япарки Кушнаренковского района без верхней одежды и телефона и пропал.

Последний раз шахматиста видели на газовой заправке в соседнем селе.

Близкие уверены: мужчина находился в глубокой депрессии после смерти сына Гарри, который тоже был шахматистом.

Странно, что профессиональный стратег, привыкший просчитывать ходы наперёд, вдруг совершает такой непредсказуемый маневр. Или это как раз часть какой-то многоходовки? Пока что поиски в глухом мате…

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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