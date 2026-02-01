0
31 минута
Происшествия

Более 50 нетрезвых водителей выявлено в Башкирии за сутки

За прошедшиие сутки Госавтоинспекция Башкирии задержала 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 7 нарушителей повторно сели за руль пьяными.
автомобиль ДПС
©ГАИ по Башкирии

В минувшие сутки на дорогах Башкортостана выявлено 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Информацию об этом предоставил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Особое внимание уделяется тем, кто совершил подобное нарушение повторно: таких зафиксировано 7 человек.

Общая статистика нарушений Правил дорожного движения за этот период также неутешительна. Всего инспекторы пресекли свыше 1600 случаев несоблюдения ПДД. Среди прочих выявленных нарушений — 29 фактов управления автомобилем без водительского удостоверения и 21 случай выезда на полосу встречного движения там, где это запрещено. Кроме того, 32 водителя привлечены к ответственности за нарушения, связанные с перевозкой пассажиров.

Владимир Севастьянов обратился к жителям с просьбой сообщать о грубых нарушениях ПДД, в том числе совершенных в состоянии опьянения. Для этого можно воспользоваться телефоном доверия МВД по Башкирии: 279-32-92, или направить информацию через официальный чат-бот Госавтоинспекции: @GIBDDRB_02bot.

