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BMW с пассажирами разбилась в Уфе, есть жертва

©МЧС по Башкирии

Один человек погиб, ещё пятеро госпитализированы после жесткой аварии о которой рассказали спасатели республиканского МЧС. Людей пришлось буквально вырезать из искорёженного авто.

ДТП случилось в микрорайоне Инорс. На улице Сельской Богородской немецкая иномарка по неизвестной пока причине влетела в опору светофора и вылетела с проезжей части. От удара у машины задымился двигатель, а одно из колёс отлетело.

авто после дтп
©МЧС по Башкирии

Машину смяло, как консервную банку. В салоне находились шесть человек, и всех их зажало внутри. Прибывшим на место спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы вызволить пострадавших.

Выживших уложили прямо на землю, где им оказали первую помощь. После этого пятерых человек с травмами разной степени тяжести увезли в больницу.

RuTube

По некоторым данным, вся компания в салоне, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это, предстоит выяснить экспертам.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД.

ДТП в Уфе происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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