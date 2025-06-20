BMW с пассажирами разбилась в Уфе, есть жертва

Один человек погиб, ещё пятеро госпитализированы после жесткой аварии о которой рассказали спасатели республиканского МЧС. Людей пришлось буквально вырезать из искорёженного авто.

ДТП случилось в микрорайоне Инорс. На улице Сельской Богородской немецкая иномарка по неизвестной пока причине влетела в опору светофора и вылетела с проезжей части. От удара у машины задымился двигатель, а одно из колёс отлетело.

Машину смяло, как консервную банку. В салоне находились шесть человек, и всех их зажало внутри. Прибывшим на место спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы вызволить пострадавших.

Выживших уложили прямо на землю, где им оказали первую помощь. После этого пятерых человек с травмами разной степени тяжести увезли в больницу.

По некоторым данным, вся компания в салоне, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это, предстоит выяснить экспертам.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД.