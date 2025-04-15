Блогер Рустам Набиев стал участником массового ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

Авария попала на видеорегистратор

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло массовое ДТП свидетелем которого стал популярный блогер Рустам Набиев. Инцидент был зафиксирован на видеорегистратор одного из автомобилей.

На кадрах виден момент столкновения бетономешалки с автомобилем Ниссан Кашкай. По информации свидетелей, грузовик также задел и машину известного блогера, оторвав боковое зеркало. В своей социальной сети Набиев опубликовал фотографии повреждений с лаконичным комментарием: «Да уж, неприятно».

Водитель Ниссана получила травмы и была госпитализирована. Сам Рустам сообщил, что пострадавшую доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

«Похоже, девушка перестраивалась с правой полосы влево. Водитель КАМАЗа двигался на высокой скорости и не успел среагировать. К счастью, в машине не было детей — она только что отвезла их в школу. Основной удар пришелся на заднюю часть автомобиля», — рассказал блогер.

Он также добавил, что всем участникам предстоит пройти обязательное медосвидетельствование на алкоголь и наркотики, поскольку в ДТП есть пострадавшие.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, которые сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

— Когда грузовики начнут нормально ездить. Постояно носятся, — отреагировал на новость пользователь соцсетей с ником Vlad.

— Когда уже в городе разметки нарисуют , некоторые водители путаются в полосах, — отмечает Эльвира.

— Запретите этих бетоновозов, сколько может продолжатся, на прошлой неделе цементовоз семью укатал в Нагаевском шоссе и много таких случаев, — возмутился пользователь с ником Башкортостан.