Без воды и вечером, и утром: четыре села под Уфой остались без воды из-за работ «Башкирэнерго»

Из-за аварии на водоводе сразу четыре крупных села под Уфой остались без воды, власти срочно подключились, но проблема к утру не решилась.

Четыре крупных села Уфимского района Башкирии остались без центрального водоснабжения из-за повреждения водовода при строительстве высоковольтной линии. Авария затронула более 30 тысяч жителей Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского сельских поселений.

Что произошло

Водовод повредили 23 октября вечером рабочие подрядчика ООО «Башкирэнерго» во время земляных работ по установке опор высоковольтной линии электропередач. Вода перестала поступать в дома, и к утру 24 октября проблема не была решена.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту аварии. Устанавливаются причины произошедшего и проверяется соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.

Как устраняют последствия

Аварийная бригада ООО «ЖКХ Шемяк» приступила к ремонтным работам утром 24 октября. По информации на 11:00, специалисты заполняют резервуары водой.

Власти организовали подвоз технической воды для жителей. Воду доставляют к нескольким адресам в каждом селе и во все детские сады на территории пострадавших поселений.

Точки доставки воды

В селе Зубово техническую воду привозят к дому № 77 на улице Центральная возле здания администрации. В селе Чесноковка — к дому № 10/1 на улице Школьная около церкви.

В Булгаково вода доступна у дома № 3 на улице Кирова и дома № 43 на улице Медовая в микрорайоне Новобулгаково. В микрорайоне Спутник воду доставляют к дому № 5 на улице Ольховая возле магазина «Байрам».

ООО ЖКХ «Шемяк» обслуживает системы водоснабжения в Уфимском районе с 2009 года. Компания отвечает за централизованное водоснабжение в Михайловке, Миловке, Чесноковке, Зубово, Ольховом, Булгаково, Черкассах и других населенных пунктах.

Жители этих сел сталкивались с проблемами водоснабжения и ранее. В июне 2024 года жители коттеджного поселка «Преображенский» в селе Булгаково жаловались на отсутствие воды в летний сезон «с конца мая после обеда до ночи».