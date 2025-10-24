0
Происшествия

Без воды и вечером, и утром: четыре села под Уфой остались без воды из-за работ «Башкирэнерго»

Из-за аварии на водоводе сразу четыре крупных села под Уфой остались без воды, власти срочно подключились, но проблема к утру не решилась.
автоцистерна с водой
©Чесноковское сельское поселение / vk.com

Четыре крупных села Уфимского района Башкирии остались без центрального водоснабжения из-за повреждения водовода при строительстве высоковольтной линии. Авария затронула более 30 тысяч жителей Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского сельских поселений.

Содержание
  1. Что произошло
  2. Как устраняют последствия
  3. Точки доставки воды

Что произошло

Водовод повредили 23 октября вечером рабочие подрядчика ООО «Башкирэнерго» во время земляных работ по установке опор высоковольтной линии электропередач. Вода перестала поступать в дома, и к утру 24 октября проблема не была решена.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту аварии. Устанавливаются причины произошедшего и проверяется соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.

Как устраняют последствия

Аварийная бригада ООО «ЖКХ Шемяк» приступила к ремонтным работам утром 24 октября. По информации на 11:00, специалисты заполняют резервуары водой.

Власти организовали подвоз технической воды для жителей. Воду доставляют к нескольким адресам в каждом селе и во все детские сады на территории пострадавших поселений.

Точки доставки воды

В селе Зубово техническую воду привозят к дому № 77 на улице Центральная возле здания администрации. В селе Чесноковка — к дому № 10/1 на улице Школьная около церкви.

В Булгаково вода доступна у дома № 3 на улице Кирова и дома № 43 на улице Медовая в микрорайоне Новобулгаково. В микрорайоне Спутник воду доставляют к дому № 5 на улице Ольховая возле магазина «Байрам».

ООО ЖКХ «Шемяк» обслуживает системы водоснабжения в Уфимском районе с 2009 года. Компания отвечает за централизованное водоснабжение в Михайловке, Миловке, Чесноковке, Зубово, Ольховом, Булгаково, Черкассах и других населенных пунктах.

Жители этих сел сталкивались с проблемами водоснабжения и ранее. В июне 2024 года жители коттеджного поселка «Преображенский» в селе Булгаково жаловались на отсутствие воды в летний сезон «с конца мая после обеда до ночи».

