Бесплатный бензин по-башкирски: двое водителей заправлялись на «Лукойле» без оплаты

Полиция Башкортостана возбудила уголовные дела против двух автомобилистов, которые неоднократно уезжали с заправок «Лукойл», не оплатив топливо. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Действовали оба одинаково: залил бак — и уехал, не заплатив. Первый фигурант — 36-летний водитель Škoda Octavia — в течение прошлого года неоднократно наведывался на АЗС сети, набрав горючего на сумму около 26 тысяч рублей. Второй — 42-летний владелец Hyundai — набрал неоплаченного бензина на сумму свыше 2,7 тысячи рублей.

©МВД по Башкирии

Оба дела расследуются. По завершении проверок материалы передадут в суд, уточнили в ведомстве. Полиция совместно со службами безопасности АЗС проверяет, не было ли аналогичных случаев на других заправках республики.

В марте 2026 года свердловская полиция совместно со службой безопасности «Лукойла» задержала двух жителей Заречного, неоднократно уезжавших с АЗС сети без оплаты бензина. По данным пресс-службы регионального Главка МВД, за ними числится 17 эпизодов — с сентября 2025 по январь 2026 года. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ («Кража»).

С 16 марта 2026 года на заправках «Лукойл» в Башкортостане выросли цены на все марки бензина и дизельное топливо. По данным Башстата, за 2025 год бензин в регионе подорожал на 10%: марки АИ-92 и АИ-95 — на 10,1%, дизель — на 9,17%.