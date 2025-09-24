0
Беспилотники атаковали башкирский Салават — мэр сообщил о последствиях

В Салавате беспилотники снова ударили по заводу «Газпром нефтехим». На предприятии вспыхнул пожар, но мэр говорит — обошлось без пострадавших.
передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Утро 24 сентября для жителей Салавата выдалось неспокойным. На промышленном гиганте «Газпром нефтехим Салават» после атаки дрона началось возгорание, с которым сейчас борются экстренные службы.

Причиной переполоха стал удар беспилотника. На место оперативно выдвинулись спасатели, которые приступили к ликвидации пожара и оценке масштаба повреждений.

Глава администрации города Марат Загидуллин поспешил успокоить горожан. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Никакой угрозы для работников предприятия и жителей Салавата не выявлено.

Из-за инцидента пришлось вводить ограничения на полёты в столице республики. Воздушная гавань Уфы временно приостанавливала приём и отправку бортов, но к настоящему моменту вернулась к работе в штатном режиме.

Власти также заверили, что экологическая обстановка в городе находится под контролем. Все показатели в пределах нормы, на месте происшествия продолжают работать специалисты.

