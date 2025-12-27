Бешеная лиса ранила охранника в Уфимском районе

Житель пригорода Уфы проходит экстренную вакцинацию после попытки разнять драку лисы и собаки. У дикого животного подтвердили бешенство, а пес, с которым оно контактировало, пропал.

Инцидент произошел возле кафе «Отдых». Охранник заметил сцепившихся лису и местного сторожевого пса. Мужчина попытался растащить животных руками и получил рану.

©Mash Batach

Врачи не смогли точно установить, кто именно травмировал человека — лиса или собака. Чтобы исключить риск смертельного заболевания, пострадавшему сразу назначили курс уколов (антирабической вакцины). О ситуации рассказал представитель центра реабилитации животных Дмитрий Стрельников изданию UFA1.RU.

Нападавшую лису удалось поймать и изолировать. Вскоре она умерла в карантинном боксе. Лабораторные анализы подтвердили, что животное было заражено бешенством.

Судьба второй участницы драки неизвестна. Сторожевая собака сразу после стычки убежала с территории предприятия. Ветеринары предупреждают: если пес заразился, он представляет угрозу для людей и других животных.

Отметим, что за неделю до этого случая, 18 декабря, власти Уфы ввели карантин в селе Чесноковка. Очаг вируса обнаружили на складе по улице Карьерной.