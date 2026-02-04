0
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на гимназию в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования инцидента в гимназии №16 Уфы. Подросток травмировал учителя.
муляж автомата
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения в гимназии №16 Уфы. 3 февраля девятиклассник с игрушечным автоматом выстрелил в учителя и поджег петарды в коридоре.

Что произошло в школе

Утром 3 февраля 15-летний ученик девятого класса принес в гимназию №16 предмет, похожий на автомат — позже выяснилось, что это страйкбольное оружие, стреляющее пластиковыми шариками. Подросток вошел в кабинет истории и выстрелил в лицо 56-летнему классному руководителю, затем направил оружие на одноклассников. В коридорах школы он поджег несколько петард.

Учитель получил незначительную травму, другие пострадавшие отсутствуют. Охрана нажала тревожную кнопку, наряды Росгвардии прибыли за пять минут и задержали школьника. При досмотре у него также нашли кухонный нож.

Как подросток пронес оружие

На входе в гимназию установлен металлодетектор. Рамка сработала, когда школьник проходил через нее, но охранники не провели досмотр — решили, что сигнал дали ключи или мелочь в кармане. Следственный комитет теперь проверяет действия сотрудников частной охранной организации и администрации школы по обеспечению безопасности.

По предварительной версии, мотивом стал конфликт со сверстниками. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, побывавший в гимназии, подтвердил: подростка травили одноклассники. Он перешел в эту школу в шестом классе и не смог адаптироваться в коллективе.

Что поручил Бастрыкин

Глава СК России взял дело под личный контроль. Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах (сообщает информационный центр СК России).

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Следователи проверят, почему утвержденные процедуры безопасности не сработали. Глава Башкортостана Радий Хабиров также лично выезжал на место происшествия.

Справка: безопасность школ Уфы

После трагедии в ижевской школе осенью 2022 года власти Уфы проводили проверку всех 126 образовательных учреждений города. Тогда мэрия отчиталась о стопроцентном оснащении школ системами видеонаблюдения, металлодетекторами и кнопками экстренного вызова.

В 2025 году в Башкирии усилили меры антитеррористической защищенности: проверяли работоспособность металлорамок, проводили инструктажи для сотрудников ЧОП. Однако текущий инцидент показал, что техническое оснащение не гарантирует безопасность, если персонал игнорирует сигналы оборудования.

Эксперты отмечают, что человеческий фактор остается главной проблемой системы контроля доступа в школах. Даже при наличии современного оборудования его эффективность зависит от действий охранников и администрации учебного заведения.

