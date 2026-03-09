Бассейн в Стерлитамаке закрыли после отравления хлором 13 человек

В Стерлитамаке приостановили работу бассейна банного комплекса, где 8 марта парами хлора отравились девять детей и четверо взрослых. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В Стерлитамаке закрыли бассейн банного комплекса после массового отравления парами хлора. Инцидент произошёл днём 8 марта — три семьи отдыхали в сауне и после купания почувствовали недомогание. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Башкирии.

Всего пострадали 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Детей доставили в больницу. Госпитализация потребовалась только 10-летнему мальчику, его состояние стабильное. Остальных отпустили домой.

«Исследования проб воды и воздуха выявили превышения допустимых норм содержания хлора и хлороформа. Деятельность бассейнов комплекса временно запрещена, материалы готовятся в суд», — сообщили в ведомстве.

СК по Башкирии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Стерлитамака также проводит проверку.

За последние полтора года это как минимум третий случай массового отравления хлором в бассейнах Башкирии. В декабре 2025 года четверо детей попали в больницу после посещения бассейна спортивной школы в Янауле. В июне 2024 года семь человек, включая 6-летнего ребёнка, отравились хлором в бассейне арендованного коттеджа в уфимском посёлке Князево — по этому факту прокуратура проводила проверку, сообщало РИА Новости. В 2019 году в Стерлитамаке по решению суда закрыли бассейн «Содовик» — там использовали отбеливающее средство вместо дезинфицирующего.

Согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20, уровень свободного остаточного хлора в воде бассейна должен быть не менее 0,3 мг/л, а связанного хлора — не более 2,0 мг/л.

При появлении после посещения бассейна кашля, рези в глазах, тошноты или затруднённого дыхания необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать скорую помощь.