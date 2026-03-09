0
5 часов
Происшествия

Бассейн в Стерлитамаке закрыли после отравления хлором 13 человек

В Стерлитамаке приостановили работу бассейна банного комплекса, где 8 марта парами хлора отравились девять детей и четверо взрослых. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
помещение бассейна
©Роспотребнадзор Башкирии

В Стерлитамаке закрыли бассейн банного комплекса после массового отравления парами хлора. Инцидент произошёл днём 8 марта — три семьи отдыхали в сауне и после купания почувствовали недомогание. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Башкирии.

Всего пострадали 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Детей доставили в больницу. Госпитализация потребовалась только 10-летнему мальчику, его состояние стабильное. Остальных отпустили домой.

«Исследования проб воды и воздуха выявили превышения допустимых норм содержания хлора и хлороформа. Деятельность бассейнов комплекса временно запрещена, материалы готовятся в суд», — сообщили в ведомстве.

СК по Башкирии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Стерлитамака также проводит проверку.

За последние полтора года это как минимум третий случай массового отравления хлором в бассейнах Башкирии. В декабре 2025 года четверо детей попали в больницу после посещения бассейна спортивной школы в Янауле. В июне 2024 года семь человек, включая 6-летнего ребёнка, отравились хлором в бассейне арендованного коттеджа в уфимском посёлке Князево — по этому факту прокуратура проводила проверку, сообщало РИА Новости. В 2019 году в Стерлитамаке по решению суда закрыли бассейн «Содовик» — там использовали отбеливающее средство вместо дезинфицирующего.

Согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20, уровень свободного остаточного хлора в воде бассейна должен быть не менее 0,3 мг/л, а связанного хлора — не более 2,0 мг/л.

При появлении после посещения бассейна кашля, рези в глазах, тошноты или затруднённого дыхания необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать скорую помощь.

Похожие записи
0
08.03.2026
Происшествия

В Стерлитамаке девять детей отравились хлором в бассейне сауны — СК возбудил дело

следственная группа
В Стерлитамаке девять детей попали в больницу с отравлением парами хлора после купания в бассейне сауны. Возбуждено уголовное дело.
0
05.03.2026
Здоровье

В Башкирии врачи спасли мужчину, удалив опухоль мозга через нос

врач проводит операцию
Нейрохирурги городской больницы №1 Стерлитамака провели первую в истории клиники операцию по удалению опухоли гипофиза без вскрытия черепа — через носовые ходы. Об этом 4 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
1
27.02.2026
Криминал

Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

силовики пришли на задержание
Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.
0
27.02.2026
Новости

В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

выбросы в воздух
В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
0
25.02.2026
Новости

В Башкирии за месяц девять человек погибли от отравления алкоголем: антирейтинг районов

бутылки алкоголя в магазине
В январе 2026 года в Башкирии зафиксировано девять смертей от отравления алкоголем — Роспотребнадзор назвал муниципалитеты, где произошли летальные случаи.
0
23.02.2026
Новости

Уфа возглавила антирейтинг по отравлениям алкоголем в Башкирии за январь

автомобиль скорая помощь
Роспотребнадзор подвел итоги токсикологического мониторинга за январь 2026 года — в республике зафиксировали 59 случаев отравлений спиртным. Уфа лидирует по числу пострадавших.
0
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.