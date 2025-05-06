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Башкирский рыбак привёз домой незапланированный трофей

©УГЗ по Уфе

Не все трофеи рыбалки измеряются в килограммах — иногда они измеряются в… шипении и ползучести. Уфимец из Сипайлово отправился на рыбалку, а вернулся со змеёй в рюкзаке. И это не байка для друзей за пивом.

Мужчина целый день наслаждался отдыхом на берегу, а его рюкзак всё это время невинно лежал на траве. Когда утром, уже дома, сипайловец решил разобрать вещи — обнаружил «бонус» от природы.

змея в руках
©УГЗ по Уфе

Внутри рюкзака его ждал сюрприз с раздвоенным языком. Хладнокровный безбилетник решил прокатиться до города с комфортом, устроившись среди рыболовных снастей.

Горожанин не стал геройствовать и разбираться с незваным гостем самостоятельно — вызвал спасателей. Специалисты быстро поймали пресмыкающееся и отправили обратно в лес.

А вы говорите, рыбалка — скучное занятие. Теперь рыбак будет проверять свой рюкзак ещё до того, как закинет первую удочку. И да — рыбу, кстати, он тоже поймал. Но эта история уже не такая змеительная.

— Такую анаконду испугался сам ловить, — написал в соцсетях Артем В.

— Ужиков бояться — в лес не ходить, — пошутил Стас.

— Надо было молоком напоить и отпустить, — считает ILGIZ.

— Повезло мужику что ночью уж таких «огромных» размеров его не съел, — прокомментировал Амир.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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