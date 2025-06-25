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Башкирский коммунальщик рухнул с дерева во время стрижки веток

Тяжелой травмой закончился рабочий день для 36-летнего коммунальщика в Бирске. Рабочий сорвался с дерева и самостоятельно подняться уже не смог, сообщает Гострудинспекция региона.

Инцидент произошёл во время вполне рутинной задачи — подпиливания сучьев на одном из городских деревьев. Мужчина забрался наверх и спустя время рухнул на землю. На помощь немедленно подоспели его напарники.

Коллеги не стали медлить и тут же набрали 112. Прибывшие на место врачи оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшего. Сейчас он находится под наблюдением медиков в Бирской центральной районной больнице.

Теперь этой историей плотно занялась Гострудинспекция. Специалистам предстоит разобраться, был ли рабочий проинструктирован перед выполнением опасных заданий. Также проверке подлежит организация всего рабочего процесса на должном уровне.

Бирск несчастный случай происшествия в Бирске
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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