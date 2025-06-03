Башкирию атаковал град размером с куриные яйца — побиты машины и теплицы

Во вторник, 3 июня, в Башкортостане пронесся мощный ураган с крупным градом, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.

Стихийное бедствие обрушилось на село Бишкураево Илишевского района и деревню Алексеевка Уфимского района. Жители столкнулись с аномальным природным явлением в первые дни лета.

За несколько минут небо над населенными пунктами потемнело, после чего начался настоящий природный кошмар. Градины диаметром 5-7 сантиметров обрушились на землю, разрушая парники, повреждая транспортные средства и кровлю жилых построек.

Местные жители проводили аналогии между градинами и куриными яйцами или мячиками для гольфа. Жительница Айгуль Хакимова описывает происходящее: «Создавалось впечатление, что кто-то стучит молотками по крыше». Женщина демонстрирует поврежденное окно и разрушенный огород.

В поселке Михайловка под Уфой ураганный ветер повалил деревья, а ледяные осадки нанесли ущерб линиям электропередач.

Специалисты объясняют аномалию столкновением температурных масс: холодного фронта с Уральских гор и теплого воздуха из Казахстана. Официальной оценки причиненного ущерба пока не представлено.