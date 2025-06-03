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Башкирию атаковал град размером с куриные яйца — побиты машины и теплицы

©Баймактар | Новости Башкортостана

Во вторник, 3 июня, в Башкортостане пронесся мощный ураган с крупным градом, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.

Стихийное бедствие обрушилось на село Бишкураево Илишевского района и деревню Алексеевка Уфимского района. Жители столкнулись с аномальным природным явлением в первые дни лета.

крупный град
©Баймактар | Новости Башкортостана

За несколько минут небо над населенными пунктами потемнело, после чего начался настоящий природный кошмар. Градины диаметром 5-7 сантиметров обрушились на землю, разрушая парники, повреждая транспортные средства и кровлю жилых построек.

Местные жители проводили аналогии между градинами и куриными яйцами или мячиками для гольфа. Жительница Айгуль Хакимова описывает происходящее: «Создавалось впечатление, что кто-то стучит молотками по крыше». Женщина демонстрирует поврежденное окно и разрушенный огород.

крупный град
©Баймактар | Новости Башкортостана

В поселке Михайловка под Уфой ураганный ветер повалил деревья, а ледяные осадки нанесли ущерб линиям электропередач.

Специалисты объясняют аномалию столкновением температурных масс: холодного фронта с Уральских гор и теплого воздуха из Казахстана. Официальной оценки причиненного ущерба пока не представлено.

град Илишевский район Уфимский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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