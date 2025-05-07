Жесткая авария с огненным финалом под Туймазами — там дама на «Логане» решила поиграть в гонщика и отправила на тот свет водителя ВАЗа. Ньюс-Баш получил информацию от башкирской ГАИ.

44-летняя автоледи на Renault Logan не справилась с управлением на затяжном повороте трассы Белебей — Николаевка — Туймазы. Вместо того чтобы вписаться в поворот, она вписалась в «четырнадцатую», летевшую по встречке.

Удар был такой силы, что иномарка вспыхнула, как спичка. «ВАЗ» от столкновения кувыркнулся в кювет.

45-летний водитель «четырнадцатой» погиб на месте — у мужчины просто не было шансов. Виновницу ДТП увезли на скорой — жива, но вряд ли счастлива.

Как обычно, дамочка за рулем переоценила свои умения. «Не вписалась в поворот» — это классика жанра для тех, кто думает, что водить машину так же просто, как краситься перед зеркалом.

— Пугает то, что ты можешь быть замечательным водителем со стажем, ехать соблюдая скоростной режим и правила, но кто-то просто «нечаянно» столкнул тебя в кювет и ты погиб. И столько людей, включая водителя Логан, у которых жизнь поломана после произошедшего, — комментирует в соцсетях аварию Мария.

— Воооот именно! Но, не у всех есть такой инстинкт самосохранения, не все соблюдают правила, к сожалению, не все следят за дорогой, отвлекаются и т д. Лучше задержаться в дороге на несколько минут, часов, но остаться в живых самому и никому не навредить! — отвечает ей Angelina.