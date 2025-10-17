Аэропорт Уфы закрыли на 2 часа из-за угрозы БПЛА, 4 рейса ушли на запасные аэродромы

Утром 17 октября небо над Уфой снова закрыли на два часа из-за угрозы БПЛА. Четыре рейса, летевшие в столицу Башкирии, ушли на запасные аэродромы. Это уже третий подобный инцидент за неделю.

Международный аэропорт Уфы закрывался утром 17 октября на два часа из-за угрозы безопасности полетов. Четыре самолета, летевших в башкирскую столицу, были вынуждены уйти на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе компании и Росавиации.

Когда и как долго действовал запрет

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в 06:51 по местному времени. Аэропорт вернулся к штатному режиму работы в 08:56 — спустя два часа и пять минут. Запрет объяснили соображениями безопасности, не уточняя деталей.

Сколько рейсов пострадало

В период ограничений четыре самолета, выполнявшие рейсы в Уфу, изменили маршруты. Росавиация подтвердила, что борты приземлились на запасных аэродромах. После снятия запрета пассажиры смогли вылететь по назначению.

Почему закрывают небо

Утром 17 октября угроза беспилотников привела к закрытию воздушной гавани Уфы. Одновременно ограничения действовали в аэропорту Ижевска. В ночь на 17 октября небо закрывали в 12 городах — Саратове, Самаре, Калуге, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде и других.

Это уже третий случай закрытия аэропорта Уфы за неделю. 15 октября ограничения продлились 3,5 часа — до полудня. 11 октября над Башкирией сбили два беспилотника, что также привело к временному запрету полетов. Минобороны тогда сообщило об уничтожении пяти дронов за три часа.

В других регионах России подобные меры вводятся регулярно. 15 октября ограничения действовали в Нижнем Новгороде, Волгограде и Нижнекамске. Росавиация каждый раз уточняет, что запреты необходимы для обеспечения безопасности полетов.