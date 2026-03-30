Аэропорт Уфы временно приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников

Рейс в Шарджу отменён, прилёты из Самарканда и Сургута задерживаются

Аэропорт Уфы 30 марта временно прекратил приём и отправку воздушных судов. Как сообщил председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов, ограничения введены для защиты пассажиров и членов экипажей на фоне угрозы атаки беспилотников. К этому моменту в республике уже действовал режим беспилотной опасности.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан», — сообщил Первов.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Уфа — Шарджа отменён, а прибытие из Самарканда и Сургута отложено. При этом регистрация на ближайшие рейсы продолжалась.

Ранее, 21 марта, в Башкирии уже фиксировалась активность беспилотников: два БПЛА сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы — обломки упали на строящийся дом в микрорайоне Затон и вызвали возгорание утеплителя. Два строителя получили лёгкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

В тот же день закрывались аэропорты в Казани, Нижнекамске, Бугульме, Пскове, Чебоксарах, Ульяновске и Самаре — воздушное пространство над рядом регионов Поволжья перекрыли.

28 марта аналогичная волна ограничений охватила всю страну: из-за массовой атаки беспилотников закрыли 19 аэропортов, а силы ПВО уничтожили 155 БПЛА самолётного типа.