Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно закрыл небо для гражданских самолётов

Аэропорт Уфы остановил приём и отправку самолётов. Росавиация объявила о введении ограничений для безопасности полётов, из-за чего несколько рейсов уже отменены или перенаправлены.
Вечером 11 ноября в Башкирии был объявлен режим опасности из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сразу после этого Росавиация ввела в аэропорту Уфы план «Ковёр», предусматрвающий полный запрет на полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщает РБК-Уфа.

В результате ограничений самолеты, следовавшие в Уфу из Сочи и Казани, были перенаправлены на запасные аэродромы. Рейс в Ханты-Мансийск, уже завершивший посадку, был задержан на вылет. Только один самолет, направлявшийся в Москву, успел вылететь за пять минут до введения запрета.

Причиной закрытия неба стала необходимость обеспечить безопасность гражданских самолетов на фоне угрозы атак БПЛА. Уфа стала девятым городом в России за сутки, где были введены подобные ограничения. Ранее в тот же день работа аэропортов приостанавливалась в Волгограде, Калуге, Саратове, Самаре, Пензе, Оренбурге и Орске.

Днем Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Оренбургской областью, граничащей с Башкирией. Управление гражданской защиты Уфы распространило для жителей памятку о правилах поведения в случае атаки дронов.

11.11.2025
Новости

Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.
11.11.2025
Происшествия

На границе с Башкирией силы ПВО уничтожили БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотник над Оренбургской областью 11 ноября. В соседней Башкирии объявляли опасность атаки БПЛА, а аэропорты вводили ограничения.
10.11.2025
Происшествия

Жители Башкирии остались без мобильного интернета. Что происходит?

Сегодня, 10 ноября, жители Башкирии столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Это совпало с введением в регионе режима опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
08.11.2025
Происшествия

Над Башкирией сбили летевший вглубь России украинский БПЛА

Утром 8 ноября над Башкирией сбили украинский БПЛА. Аэропорт Уфы временно закрывали, а в регионе на несколько часов вводили режим опасности.
08.11.2025
Новости

«Отмена тревоги пришла, когда уже действовала новая»: жители Башкирии рассказали о хаосе с СМС об атаках беспилотников

Жители Башкирии получают СМС-сообщения об угрозе атак беспилотников со значительными задержками, которые делают рассылку неэффективной и создают путаницу.
08.11.2025
Новости

«Покиньте улицы, не подходите к окнам»: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли главный аэропорт

В Башкирии утром 8 ноября снова объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно приостановил полёты, а власти попросили жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон
08.11.2025
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
