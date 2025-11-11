Аэропорт Уфы экстренно закрыл небо для гражданских самолётов

Аэропорт Уфы остановил приём и отправку самолётов. Росавиация объявила о введении ограничений для безопасности полётов, из-за чего несколько рейсов уже отменены или перенаправлены.

Вечером 11 ноября в Башкирии был объявлен режим опасности из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сразу после этого Росавиация ввела в аэропорту Уфы план «Ковёр», предусматрвающий полный запрет на полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщает РБК-Уфа.

В результате ограничений самолеты, следовавшие в Уфу из Сочи и Казани, были перенаправлены на запасные аэродромы. Рейс в Ханты-Мансийск, уже завершивший посадку, был задержан на вылет. Только один самолет, направлявшийся в Москву, успел вылететь за пять минут до введения запрета.

Причиной закрытия неба стала необходимость обеспечить безопасность гражданских самолетов на фоне угрозы атак БПЛА. Уфа стала девятым городом в России за сутки, где были введены подобные ограничения. Ранее в тот же день работа аэропортов приостанавливалась в Волгограде, Калуге, Саратове, Самаре, Пензе, Оренбурге и Орске.

Днем Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Оренбургской областью, граничащей с Башкирией. Управление гражданской защиты Уфы распространило для жителей памятку о правилах поведения в случае атаки дронов.