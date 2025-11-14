0
5 часов
Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно приостановил все полеты 14 ноября

Утром 14 ноября аэропорт Уфы экстренно приостановил все полёты из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны десятки рейсов в Москву, Петербург и другие города.
аэропорт уфа с улицы
©youtube.com

Аэропорт Уфы утром 14 ноября приостановил приём и отправку самолётов из-за объявленной в регионе беспилотной опасности, о чём сообщил представитель Росавиации. В международном аэропорту столицы Башкортостана временные ограничения ввели около 6:30 по местному времени для обеспечения безопасности полётов и защиты гражданской авиации. Глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов призвал жителей республики покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Из-за закрытия воздушной гавани Уфы были задержаны более десяти рейсов. Судя по онлайн-табло рейсов, изменения коснулись самолётов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси, Новый Уренгой, Сочи и Самарканд, а также ряда внутренних направлений по России. Пассажирам рекомендовали следить за обновлением информации на сайте аэропорта и в сервисах продажи авиабилетов.

Жители республики с раннего утра начали получать СМС-оповещения о введении режима беспилотной опасности в Башкортостане. Подобные меры и ограничения на полёты стали для региона уже привычными на фоне участившихся атак дронов. Только в ноябре работу уфимского аэропорта приостанавливали несколько раз по той же причине, вводя режим повышенной готовности для региональных властей и экстренных служб.

В последнее время ограничения на полёты в российских аэропортах вводятся регулярно на фоне угрозы атак БПЛА. Вечером 13 ноября временно прекращали работу аэропорты Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова и Тамбова. Также вводились ограничения в Казани, Нижнекамске, Оренбурге и Самаре, что затронуло воздушное пространство сразу нескольких регионов страны.

В октябре работу аэропорта в Уфе останавливали несколько раз, что приводило к задержкам рейсов и перенаправлению самолётов на запасные аэродромы в других городах. Например, 11 октября, в День Республики, над Башкирией сбили семь беспилотников, а 15 октября работу аэропорта снова прерывали по соображениям авиационной безопасности. Похожие инциденты происходили и в другие месяцы, например, в августе было задержано более 60 рейсов.

В целом по России ситуация с закрытием аэропортов из-за беспилотников резко обострилась в 2025 году. По данным СМИ и открытой статистики, только за первые семь месяцев года ограничения вводились как минимум 469 раз, затронув 43 аэропорта в разных регионах страны. Для сравнения, это значительно больше, чем за весь 2023 и 2024 годы вместе взятые.

В мае текущего года, например, было всего шесть дней, когда все воздушные гавани страны работали в штатном режиме без ограничений на полёты. Эксперты в области авиационной безопасности предупреждают, что угрозу представляют не только сами дроны, но и средства борьбы с ними, которые могут по ошибке атаковать гражданский самолёт или повредить инфраструктуру аэропортов.

По официальным данным МИД РФ, за первые десять месяцев 2025 года в результате атак БПЛА в России погибло 392 человека, более трёх тысяч получили ранения. Отмечается, что дроны стали причиной гибели или ранения в трёх из четырёх случаев подобных инцидентов.

Похожие записи
0
14.11.2025
Происшествия

В Башкирии 14 ноября объявили беспилотную опасность

солдат с пулеметом
Утром 14 ноября в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно не работает, рейсы задерживаются. Власти просят жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам
0
13.11.2025
Новости

Интернет по приказу: кто и зачем отключает связь в России и стоит ли ждать компенсаций?

человек пользуется смартфоном
В России массово отключают мобильный интернет по решению властей для борьбы с БПЛА. Узнайте, кто виноват, что будет с бизнесом и ждать ли компенсаций.
0
12.11.2025
Новости

В России заработал «период охлаждения» для сим-карт: как не остаться без связи после отпуска или просто выключенного телефона

сим-карта смартфона
В России ввели «период охлаждения» для сим-карт. После возвращения из-за рубежа или долгого офлайна интернет и СМС отключат на 24 часа для борьбы с дронами.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

смартфон лежит на столе
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.
0
11.11.2025
Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно закрыл небо для гражданских самолётов

аэропорт уфа с улицы
Аэропорт Уфы остановил приём и отправку самолётов. Росавиация объявила о введении ограничений для безопасности полётов, из-за чего несколько рейсов уже отменены или перенаправлены.
0
11.11.2025
Происшествия

На границе с Башкирией силы ПВО уничтожили БПЛА

солдат с пулеметом
Силы ПВО сбили беспилотник над Оренбургской областью 11 ноября. В соседней Башкирии объявляли опасность атаки БПЛА, а аэропорты вводили ограничения.
0
11.11.2025
Новости

В Уфе набирают резервистов для защиты важных объектов от БПЛА

рука бойца держат автомат
В Уфе стартовал набор резервистов для охраны стратегических энергообъектов от БПЛА. Участникам гарантируют выплаты и обучение.
0
10.11.2025
Происшествия

Жители Башкирии остались без мобильного интернета. Что происходит?

женщина держит в руках смартфон
Сегодня, 10 ноября, жители Башкирии столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Это совпало с введением в регионе режима опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.