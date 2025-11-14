Аэропорт Уфы экстренно приостановил все полеты 14 ноября

Утром 14 ноября аэропорт Уфы экстренно приостановил все полёты из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны десятки рейсов в Москву, Петербург и другие города.

Аэропорт Уфы утром 14 ноября приостановил приём и отправку самолётов из-за объявленной в регионе беспилотной опасности, о чём сообщил представитель Росавиации. В международном аэропорту столицы Башкортостана временные ограничения ввели около 6:30 по местному времени для обеспечения безопасности полётов и защиты гражданской авиации. Глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов призвал жителей республики покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Из-за закрытия воздушной гавани Уфы были задержаны более десяти рейсов. Судя по онлайн-табло рейсов, изменения коснулись самолётов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси, Новый Уренгой, Сочи и Самарканд, а также ряда внутренних направлений по России. Пассажирам рекомендовали следить за обновлением информации на сайте аэропорта и в сервисах продажи авиабилетов.

Жители республики с раннего утра начали получать СМС-оповещения о введении режима беспилотной опасности в Башкортостане. Подобные меры и ограничения на полёты стали для региона уже привычными на фоне участившихся атак дронов. Только в ноябре работу уфимского аэропорта приостанавливали несколько раз по той же причине, вводя режим повышенной готовности для региональных властей и экстренных служб.

В последнее время ограничения на полёты в российских аэропортах вводятся регулярно на фоне угрозы атак БПЛА. Вечером 13 ноября временно прекращали работу аэропорты Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова и Тамбова. Также вводились ограничения в Казани, Нижнекамске, Оренбурге и Самаре, что затронуло воздушное пространство сразу нескольких регионов страны.

В октябре работу аэропорта в Уфе останавливали несколько раз, что приводило к задержкам рейсов и перенаправлению самолётов на запасные аэродромы в других городах. Например, 11 октября, в День Республики, над Башкирией сбили семь беспилотников, а 15 октября работу аэропорта снова прерывали по соображениям авиационной безопасности. Похожие инциденты происходили и в другие месяцы, например, в августе было задержано более 60 рейсов.

В целом по России ситуация с закрытием аэропортов из-за беспилотников резко обострилась в 2025 году. По данным СМИ и открытой статистики, только за первые семь месяцев года ограничения вводились как минимум 469 раз, затронув 43 аэропорта в разных регионах страны. Для сравнения, это значительно больше, чем за весь 2023 и 2024 годы вместе взятые.

В мае текущего года, например, было всего шесть дней, когда все воздушные гавани страны работали в штатном режиме без ограничений на полёты. Эксперты в области авиационной безопасности предупреждают, что угрозу представляют не только сами дроны, но и средства борьбы с ними, которые могут по ошибке атаковать гражданский самолёт или повредить инфраструктуру аэропортов.

По официальным данным МИД РФ, за первые десять месяцев 2025 года в результате атак БПЛА в России погибло 392 человека, более трёх тысяч получили ранения. Отмечается, что дроны стали причиной гибели или ранения в трёх из четырёх случаев подобных инцидентов.