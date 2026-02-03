Адвокат: подростку, стрелявшему в гимназии Уфы, грозят уголовные статьи

Девятиклассник из гимназии № 16 в Уфе может получить уголовный срок за нападение с пневматическим оружием и петардой.

3 февраля в Уфе произошло ЧП — девятиклассник открыл стрельбу из пневматики в гимназии № 16, атаковав учителя и одноклассников, а также взорвал петарду. Инцидент случился утром, пострадавших нет, однако подросток был задержан правоохранительными органами. По информации источника UFA1.RU, молодому человеку могут вменить статью о покушении на убийство.

Что вменяют подростку

Официально правоохранители пока не раскрыли точный состав преступления, но эксперты уверены — дело многосоставное. Уфимский адвокат Ильшат Халиков полагает, что обвинений будет несколько. В первую очередь речь идет об угрозах убийством — если следствие докажет, что люди восприняли ситуацию как реальную опасность для жизни, тип оружия роли не сыграет. Кроме того, Халиков упомянул хулиганство с отягчающими обстоятельствами: школа прекратила работу из-за действий подростка, а применение предметов, похожих на оружие, усугубляет ситуацию. Квалификация как терроризм маловероятна, считает юрист.

Какое наказание ждет школьника

Адвокат прогнозирует, что в отношении девятиклассника изберут строгую меру пресечения — домашний арест или заключение под стражу. Халиков подчеркнул, что сейчас силовые структуры особенно жестко реагируют на преступления несовершеннолетних. Такие дела часто берет на контроль лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, что означает максимально суровый подход к расследованию и наказанию. Правозащитник резюмировал: механизм правосудия в подобных случаях сработает без послаблений.