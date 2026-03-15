900 человек застряли в лифтах Башкирии с начала 2026 года

Госкомитет РБ по ЧС назвал главные правила поведения при остановке лифта и объяснил, почему нельзя открывать двери самостоятельно.

С начала 2026 года в Башкирии более 900 человек оказались заблокированы в кабинах лифтов. Об этом 14 марта сообщил Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные диспетчеров Системы-112.

Что делать, если лифт остановился

В ведомстве напомнили порядок действий: первым делом нужно воспользоваться кнопкой «Вызов диспетчера». Если связь отсутствует или самочувствие ухудшилось — набирать номер 112.

Спасатели предупредили: пытаться самостоятельно раздвинуть створки дверей или прыгать внутри кабины категорически нельзя — это грозит гибелью. Правильное решение — оставаться на месте и ждать помощи.

2700 обращений за 2025 год: масштаб проблемы

За аналогичный период 2025 года в центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 2700 обращений по поводу лифтов — как о застрявших людях, так и о поломках оборудования.

4868 лифтов заменено: программа капремонта в Башкирии

В рамках республиканской программы капитального ремонта с 2014 по 2025 год в республике заменено 4868 лифтов, а в 2025 году завершилась замена всех 623 подъёмников с истёкшим 25-летним сроком эксплуатации. Республика стала одним из первых регионов страны, выполнивших требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», сообщает Фонд капремонта РБ. На 2026–2028 годы запланирована замена ещё 433 подъёмника в 180 многоквартирных домах.

Ростехнадзор: нарушений стало в четыре раза больше

По данным Ростехнадзора, в 2024 году в России выявлено 5,6 тыс. нарушений при обслуживании лифтов — в четыре раза больше, чем в 2023 году (1,5 тыс.). Из всех зарегистрированных в стране лифтов 121,4 тыс. (20,1%) отработали назначенный срок службы. В 2024 году в Ростехнадзор поступило 4020 жалоб граждан на некачественное обслуживание лифтов. Всего в России на учёте состоит порядка 590 тыс. лифтов, в Башкирии — более 12 тыс. По итогам 2025 года в стране заменено более 18,5 тыс. подъёмников.

Как вызвать помощь без SIM-карты и при нулевом балансе

Номер 112 работает даже без SIM-карты или при отрицательном балансе, разъясняет Госкомитет РБ по ЧС. При звонке необходимо сообщить точный адрес здания, номер подъезда и примерный этаж, на котором остановился лифт. Выбираться через люк или щель между этажами, а также курить в замкнутом пространстве кабины запрещено — это опасно для жизни. Если под рукой нет телефона, стоит привлечь внимание соседей голосом — кто-то из них сможет вызвать помощь.