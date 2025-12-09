74 дома и соцобъекты остались без тепла в башкирском Белорецке: на улице сейчас -19 °C

По данным экстренных служб Башкирии, в ночь на 9 декабря в Белорецке произошло повреждение трубопровода. В результате инцидента была прекращена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Ситуация находится на контроле профильных ведомств и прокуратуры.

Отключение затронуло 74 многоквартирных дома в двух городских микрорайонах. Без отопления также остались несколько школ, детских садов и Дворец культуры. Ремонтные работы проводятся при температуре наружного воздуха -19 °C.

©МЧС по Башкирии

Как сообщил глава районной администрации Азат Хакимов, аварийные бригады приступили к работе в три часа ночи. Участок повреждения был локализован, специалисты ведут подготовку к замене дефектной части трубы. Для обогрева помещений в случае необходимости зарезервированы 33 тепловые пушки.

©Прокуратура Башкирии

Эвакуация жителей на данный момент не требуется, но подготовлены пункты временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего для оценки действий ответственных организаций. Исполняющий обязанности межрайонного прокурора выехал на место для координации работ.

©Прокуратура Башкирии

Похожие инциденты на тепловых сетях города фиксировались и ранее. В частности, зимой 2024 года в Белорецке также происходили прорывы на трубопроводах в период низких температур.

Согласно опубликованным графикам, плановые гидравлические испытания и ремонтные работы сетях проводились летом 2025 года. Однако эти мероприятия не позволили избежать аварийной ситуации с началом отопительного сезона.