74 дома и соцобъекты остались без тепла в башкирском Белорецке: на улице сейчас -19 °C

рабочие на устранении коммунальной аварии
©МЧС по Башкирии

По данным экстренных служб Башкирии, в ночь на 9 декабря в Белорецке произошло повреждение трубопровода. В результате инцидента была прекращена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Ситуация находится на контроле профильных ведомств и прокуратуры.

Отключение затронуло 74 многоквартирных дома в двух городских микрорайонах. Без отопления также остались несколько школ, детских садов и Дворец культуры. Ремонтные работы проводятся при температуре наружного воздуха -19 °C.

©МЧС по Башкирии

Как сообщил глава районной администрации Азат Хакимов, аварийные бригады приступили к работе в три часа ночи. Участок повреждения был локализован, специалисты ведут подготовку к замене дефектной части трубы. Для обогрева помещений в случае необходимости зарезервированы 33 тепловые пушки.

©Прокуратура Башкирии

Эвакуация жителей на данный момент не требуется, но подготовлены пункты временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего для оценки действий ответственных организаций. Исполняющий обязанности межрайонного прокурора выехал на место для координации работ.

©Прокуратура Башкирии

Похожие инциденты на тепловых сетях города фиксировались и ранее. В частности, зимой 2024 года в Белорецке также происходили прорывы на трубопроводах в период низких температур.

Согласно опубликованным графикам, плановые гидравлические испытания и ремонтные работы  сетях проводились летом 2025 года. Однако эти мероприятия не позволили избежать аварийной ситуации с началом отопительного сезона.

Похожие записи
01.11.2025
Происшествия

Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

пжарный на месте чп
Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.
24.10.2025
Происшествия

Без воды и вечером, и утром: четыре села под Уфой остались без воды из-за работ «Башкирэнерго»

автоцистерна с водой
Из-за аварии на водоводе сразу четыре крупных села под Уфой остались без воды, власти срочно подключились, но проблема к утру не решилась.
21.10.2025
Происшествия

Чудом остался жив: рабочего в Башкирии засыпало землей в двухметровой траншее

рабочие возле траншеи
В Белорецке 46-летний строитель чудом выжил после обвала в траншее. Мужчину засыпало землей на глубине двух метров
13.10.2025
Дороги и транспорт

В ГАИ по Башкирии подтвердили приостановку движения на одной из оживленных трасс из-за снегопада

снег на трассе
Госавтоинспекция Башкирии экстренно перекрыла 150-километровый участок трассы Уфа-Белорецк. Причиной стал снегопад и метель в горах. Проезд закрыт до обеда.
30.09.2025
Криминал

В Башкирии муж пытался отмазать жену от дела об убийстве

нож в руке
В Белорецке 60-летняя дама во время застолья зарезала знакомого. Ее супруг решил взять вину на себя и сознался в преступлении, но следователи раскрыли обман.
22.09.2025
Новости

Жители города в Башкирии в отчаянии из-за тотальной нехватки врачей

пациент ожидает приема врача в поликлинике
Жители Белорецка бьют тревогу: в городе не хватает врачей, даже детских. Чтобы получить помощь, пациентам приходится ездить в Уфу и платные клиники Магнитогорска. Минздрав обещал разобраться.
